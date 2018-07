Pajaro Sunrise abre la temporada de conciertos en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia Pájoro Sunrise en una foto de archivo. La cita será este sábado, en el escenario exterior de la Fundación, con entrada libre LEONOTIICAS Cerezales del Condado Jueves, 19 julio 2018, 12:33

Este sábado 21 de julio, a las 21:30 se inaugura la temporada de conciertos en el escenario exterior de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia con entrada libre. En esta ocasión Pajaro Sunrise, el proyecto del cantante, compositor y productor discográfico leonés Yuri Mendez, ofrecerá un concierto en formato reducido antes del lanzamiento de su próximo disco.

Yuri Mendez es un artista que cuenta con una gran carrera internacional que le ha llevado por todo el mundo. Sus canciones han formado parte de series de televisión tan populares como Castle o Big C, y de un sinfín de anuncios. Su música oscila entre el folk, el pop y la música electrónica. En esta ocasión Yuri vendrá acompañado de Javier Jiménez (violín, guitarra) , y juntos repasarán la trayectoria de la banda a través de versiones mínimas de sus propias canciones y algunas sorpresas.

Yuri Méndez ofrecerá este sábado uno de los conciertos que este verano concluirán la gira de presentación de sus dos álbumes dobles, publicados en 2016, y que llevan por título Oh My y The Collapse. Oh My (Lost songs 2006 – 2016) es un álbum que celebra el aniversario de su primer trabajo discográfico, y en él se incluyen, además de algunos temas inéditos, versiones alternativas de grandes artistas como Johnny Cash, Bill Withers, The Whitest Boy Alive, The Penguins, The Beatles y Bruce Springsteen. A finales de ese mismo año presentó el trabajo titulado «The Collapse», compuesto en 2015 a raíz de una serie de experiencias personales que le llevaron a una especie de colapso.

Próximamente también, el sábado 4 de agosto, los asistentes podrán escuchar sobre este escenario a Niño de Elche, y el Jazzfestival de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia comenzará el día 11 de agosto, con un concierto cada sábado. Este año contará con Noa Lur Quintet, Felix Rossy Quintet, Map y Blue Moon Marquee.