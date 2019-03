Multitudinario homenaje a Tomás-Néstor Martínez Álvarez en Villarejo de Órbigo El alcalde de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas aseguró que en la localidad «no tenemos una catedral de piedra, pero si una catedral de cultura, de la gente que participa en ella y tú, Tomás-Néstor, eres una de esas personas» LEONOTICIAS León Domingo, 24 marzo 2019, 17:54

El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo rindió homenaje a Tomás-Néstor Martínez Álvarez, este sábado 23 de marzo, con un acto institucional en el que la Sala Cultural Caja España de Veguellina se abarrotó de gente, que no quiso perderse el evento. Vecinos y personas de distintos rincones del país acudieron para brindar su apoyo a este doctor en Filología ganador del Premio Internacional de Investigación Literaria 'Gerardo Diego' en 2011 y profesor durante 44 años, que ha sido el creador de 'Poesía a orillas del Órbigo' y colaborador imprescindible de 'Conversaciones sin red'. El homenajeado preparó para la ocasión un sentido recital de poesía, donde se oyeron versos de Lorca, Colinas, León Felipe, E. Forgueral y N. Rojas, entre otros, acompañados por un hilo musical multicultural. El recital terminó con un poema propio titulado: «A Paz, poeta de la transcendencia».

El alcalde de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, comenzó el homenaje señalando que «Tomás-Néstor Martínez Álvarez ha hecho méritos más que suficientes para tener un reconocimiento institucional». «Por eso el Equipo de Gobierno y el Ayuntamiento aprobamos en Pleno el poner en valor su labor, reconociéndole como asesor y colaborador cultural del municipio». «Desde el comienzo de esta legislatura teníamos muy claro que queríamos poner en valor a este municipio y eso supone darle valor a lo que tenemos. No tenemos una catedral de piedra, pero si una catedral de cultura, de la gente que participa en ella y tú, Tomás-Néstor, eres una de esas personas que la cuida, que se entrega a ella y que la alimenta», explicó el alcalde, a lo que añadió que «sigue con lo que estas haciendo, no te canses, porque te necesitamos. Tú sin duda eres cultura y queremos que sigas sembrándola ahí por donde pasas».

El concejal de Cultura, Balbino Ferrero, recordó que el homenajeado es «un amante de la conversación, de la buena mesa; de las lecturas que salvan, aunque sea por horas, y de viajar conociendo nuevas culturas y personas». «Su curiosidad, sin fronteras ni nacionalismos, le ha llevado a interesarse por cuanto pudiera ayudarle a comprender mejor las gentes que habitan este planeta. Lo que ha aprendido escuchando, las mejores lecciones, las ha recibido fuera de las aulas, de la boca de quienes nunca llegaron a conocer la escuela e ignorar análisis sesudos del PIB o de la gran contabilidad». Ferrero también leyó las cartas que la poeta Elena Santiago y los médicos Manuela Cabero y Pablo Unamuno enviaron para felicitar al homenajeado, ya que no pudieron acudir al acto. Entre los asistentes estuvieron vecinos, amigos llegados desde diferentes puntos del país, personas del mundo de la cultura, representantes del Equipo de Gobierno y de la Corporación municipal, y el vicepresidente segundo de la Diputación de León, Ángel Calvo Fernández, que acudió como amigo del homenajeado.

Por su parte, Tomás-Néstor Martínez Álvarez, agradeció el reconocimiento del valor a la cultura por parte del Equipo de Gobierno y afirmó que «la cultura no es un lujo sino un salvavidas, simultáneamente un viaje exterior y un viaje interior: a las emociones, a las vivencias, viaje atemporal aunque duradero hacia quien habite la casa de la esperanza, de la decencia y de las memorias; casa grande donde los desheredados de cualquier tierra tengan espacio para la queja y el reposo».

El homenajeado también hizo mención al municipio de Villarejo de Órbigo, un lugar que «conserva un patrimonio humano e inmaterial importante», a lo que anotó con palabras de Eduardo Galeano: «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas al fin de cuentas cambia el mundo». Martínez Álvarez señaló que «este reconocimiento no los considero mérito personal e intransferible sino colectivo, de todos cuantos creemos que o nos salvan una educación sin fronteras y siempre crítica con el Poder, la creación artística y la cultura, con o sin mayúscula en su universalidad, o nos vamos todos por el desbarrancadero. A quienes creemos en la fuerza creadora del ser humano, que nos acerca a los dioses, nada ni nadie nos va a arrollar. La Cultura es campo de libertad, de provocación, de acercamiento, sin límites, sin banderas, sin barreras, sabiendo que el otro, el diferente también soy yo».

El acto terminó y arrancó con jazz. El director de la Escuela y de la Banda Municipal de Música de Villarejo, Luis Martínez Longoria, interpretó 'As Time Goes By' y 'Summertime' al saxofón, como agradecimiento a la colaboración de Tomás-Néstor Martínez Álvarez en múltiples eventos culturales del municipio. Por otro lado, el Ayuntamiento de Villarejo le entregó como regalo una de las obras de la colección fotográfica 'Hábitat' de Richard Le Manz, expuesta en Veguellina.