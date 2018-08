Un leonés de Veguellina del Órbigo nombrado rector del CCEE Reyes Católicos de Bogotá Imagen del nuevo rector del CCEE Reyes Católicos de Bogotá, Julio Manuel Pérez Fraile. Julio Manuel Pérez es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Arquitecto Técnico por la Universidad de A Coruña, alcanzando la Suficiencia Investigadora de los estudios de tercer ciclo en la Universidade de Vigo LEONOTICIAS DIARIO León Miércoles, 8 agosto 2018, 10:29

El Ministerio de Educación y Formación Profesional de España ha nombrado nuevo rector del Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos de Bogotá, al Profesor Don Julio Manuel Pérez, según ha comunicado en la pasado jornada de martes, el Agregado de Educación de la Embajada de España en Colombia, Don Miguel Ángel de Andrés Núñez, a los miembros del Consejo Directivo y del Claustro. Hasta este momento el Profesor Pérez Fraile era secretario del centro y jefe de departamento y docente de Artes Plásticas, en Educación Secundaria. El nuevo rector ocupa, desde 1980, el lugar decimocuarto en la dirección del CCEE Reyes Católicos.

El rector Julio Manuel Pérez, natural de Vegellina de Órbigo, es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Arquitecto Técnico por la Universidade de A Coruña, alcanzando la Suficiencia Investigadora de los estudios de tercer ciclo en la Universidade de Vigo. Es miembro del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de España desde el año 2000. En septiembre de 2014 llegó a Bogotá.

Anteriormente, en España, ha sido docente de Dibujo en el Instituto de Educación Secundaria de Becerreá, en Becerreá, en el Instituto de Educación Secundaria Xoán Montes, en Lugo y en el Colegio Público Integrado Alfonso VII, en Caldas de Reis. La localidad del último centro donde el nuevo rector desarrolló su labor docente, Caldas de Reis, está muy vinculado con la Historia de Colombia, al ser la villa gallega de nacimiento del padre del ilustre científico colombiano Francisco José de Caldas.

Resultado del trabajo en los centros educativos gallegos ha recibido el Premio Sócrates Comenius de la Xunta de Galicia con el proyecto «A manía do lixo (La manía de la basura)»; el I Premio Antonio Fraguas do Museo do Pobo Galego con trabajo etnográfico sobre la comarca del Salnés; y el II Premio Galicia de Construcción por el trabajo «aplicación en la construcción de la fotogrametría de bajo coste»

El nuevo rector continúa, con el equipo docente que coordinará y el personal de administración y servicios, la labor del Reyes Católicos en Colombia, desde su inauguración el 20 de diciembre de 1980, en el que los Presidentes de España y Colombia, Don Adolfo Suarez y Julio Cesar Turbay, dieron el pistoletazo de salida a un centro cultural y educativo, que materializó el primer convenio en la historia entre ambos países en materia de Educación y Cultura.

Julio Pérez sucede en el cargo a Luis Fernández, que tomó posesión de la dirección del CCEE Reyes Católicos el 1 de julio de 2013. Fernández López regresa a Galicia, teniendo como destino el CPI Cova Terreña de Baiona.

Nuevo equipo directivo 2018-19

El rector y presidente del Consejo Directivo; Don Julio Manuel Pérez, el vicerrector; Don Jesús Manuel Álvarez González, la jefa de estudios de Educación Infantil y Primaria: Doña Elisa Moya García, la jefa de estudios de Educación Secundaria: Doña Margarita María Chamorro Díazy la secretaria: Doña María Teresa Andújar.

Jesús Manuel Álvarez es Profesor de Educación Secundaria en la especialidad de Inglés. Destaca en su hoja de vida haber sido el primer director de la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo, en Galicia; y haber sido Asesor Técnico Docente en el Consulado General de España en Nueva York.

Elisa Moya es maestra especialista en Educación Infantil, con más de 30 años de experiencia docente y en coordinación.

Margarita Chamorro, es Doctora en Filología y profesora de Educación Secundaria en Lengua Castellana y Literatura. Ha sido asesora docente en Galicia y profesora visitante de en la University of Georgia de Estados Unidos.

María Teresa Andujar, es maestra especialista en Educación Física. En España ha ocupado otros puestos de dirección, ocupando los puestos de jefa de estudios, secretaria y directora.

Desde que el Agregado de Educación comunicó el nombramiento han sido muchas las personas que han felicitado al nuevo rector. Entre ellos cabe destacar los mensajes de la Directora Local de Educación de Usaquén Pilar Viana, varios docentes del Colegio Distrital de Usaquén y del Instituto Pedagógico Nacional, el director del Colegio Ecuatoriano Español América Latina de Quito, los dos últimos rectores del CCEE Reyes Católicos, representantes delegados de las familias del centro, personal de administración y servicios, docentes, representantes en Colombia de Orsalc- Unesco o el Director de la Revista Primicia.