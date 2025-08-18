leonoticias - Noticias de León y provincia

León registra entre enero y junio 739 millones de euros en exportaciones

En el primer semestre del 2025 las exportaciones de Castilla y León se incrementaron un 11,3 %, alcanzando los 10.292,6 millones de euros,

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:10

Según los datos de comercio exterior de los meses de enero-junio, publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 10.292,6 millones de euros, mientras que las importaciones sumaron 8.454,6 millones de euros, resultando un saldo positivo de 1.838 millones de euros; la Balanza comercial de Castilla y León volvió a cerrar en positivo y registró una tasa de cobertura de 121,7 %.

Por provincias, durante los meses de enero a junio de 2025, el mayor valor de las exportaciones se ha registrado en Valladolid (4.714,3 millones), seguida de Burgos (2.148,9) y Palencia (948,8); a continuación, se sitúan Salamanca (764,5), León (739), Segovia (389,1), Soria (330,6), Zamora (164,7) y Ávila (92,7).

En términos relativos, los incrementos más importantes en este periodo se han alcanzado en las siguientes provincias: Salamanca (+38,2 %) y Valladolid (+33,9 %). Por el contrario, Palencia (-36,3 %) y León (-8,6 %) han sufrido un descenso en sus cifras de exportación.

Distribución geográfica

Los datos de enero-junio confirman que Europa sigue siendo el principal mercado para Castilla y León (78,4 % del total), con un aumento interanual del 6,8 %. Por países, Francia, Bélgica y Portugal aparecen como los destinos más importantes. Se observa una caída de las exportaciones dirigidas a Alemania del 3,9 %. En el caso de las ventas a la zona euro (58,3 % del total), aumentaron un 6,7 %, mientras que las destinadas al resto de la Unión Europea (8,5 % del total), crecieron un 5,7 % debido al ascenso de las exportaciones a Rumanía y Polonia.

En paralelo, las ventas al resto de Europa muestran un crecimiento del 7,8 % respecto al mismo periodo del año anterior, representando el 11,6 % de las ventas exteriores de Castilla y León. Las ventas a Reino Unido aumentaron un 12,8 %.

En las exportaciones a terceros destinos destaca el crecimiento de las ventas a África (+214,2 %), América del Norte (+21,9 %), América Latina (+15,8 %) y Oceanía (+10,9 %) frente a los descensos de Oriente Medio (-10 %), y Asia excluido Oriente Medio (-23,8 %).

Distribución sectorial

En el periodo enero-junio de 2025, el sector del automóvil vuelve a situarse en la primera posición (38,9 % del total), con un aumento del 18,6 % respecto al mismo periodo del año anterior; seguido de semimanufacturas no químicas, que alcanza el 17 % del total y se mantiene respecto al año anterior, debido principalmente a la venta de otras semimanufacturas, papel, hierro y acero.

En tercer lugar, se ha situado alimentación, bebidas y tabaco (15,4 % del total), con un decrecimiento del 1,8 %, debido principalmente a la venta de otros alimentos, productos cárnicos, y lácteos y huevos, seguido de bienes de equipo (13,5 %), con un crecimiento de 38,4 %, y de productos químicos (9,8 %)

