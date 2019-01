Laurentino Prieto ha sido galardonado como empresario del año en Villarejo de Órbigo Laurentino recoge el reconocimiento. El homenajeado agradeció este reconocimiento, ya que según apuntó «cuando llevas un negocio ubicado en una pequeña localidad todos los apoyos son importantes» LEONOTICIAS León Domingo, 13 enero 2019, 17:37

La Asociación de Empresarios del Órbigo (AEDO) celebró su fin de Campaña anual, este sábado, con la entrega del galardón al Empresario del Año 2018, que en esta ocasión ha sido para Laurentino Díez Prieto, dueño de la 'Carpintería Metálica Tino SL', situada en Posadilla de la Vega. En la cena anual que organiza cada año la asociación también se repartieron los premios a los mejores escaparates y se eligieron los ganadores del sorteo de la Campaña de Navidad.

'La Carpintería Metálica Tino' va actualmente por su tercera generación, todo un logro en el mundo rural. El padre de Laurentino Díez fue herrero en el pueblo y luego montaron la Carpintería Metálica. El galardonado, Laurentino Díez Prieto, empezó a trabajar en el taller de su padre a los 18 años y en 1993 abrió su primera instalación en Posadilla de la Vega y en 2002 empezó a incluir operarios en plantilla. En 2011 abrió las instalaciones que tiene en la actualidad y en 2013 se constituye como sociedad. Ahora él es administrador de 'La Carpintería Metálica Tino SL' y cuenta con cuatro operarios.

El homenajeado agradeció este reconocimiento, ya que según apuntó «cuando llevas un negocio ubicado en una pequeña localidad todos los apoyos son importantes». Díez Prieto también explicó que en 2013 fue cuando se unió a AEDO y gracias a ella «todos juntos podemos arrimar el hombro para conseguir más cosas», a lo cual añadió «si quieres llegar rápido, vete solo, si quieres llegar lejos, vete en grupo». Junto a este emprendedor ha estado siempre su mujer, Camino, quien también ha sido una pieza fundamental para sacar adelante esta empresa. Entre las autoridades que acudieron al acto, estuvieron el alcalde de Villarejo, Joaquín Llamas, el de Hospital de Órbigo, Enrique Busto y el de Bustillo del Páramo, Faustino Sutil.

Veguellina, localidad del municipio de Villarejo de Órbigo, acogió este año este evento donde el alcalde del Ayuntamiento anfitrión, Joaquín Llamas, señaló que «es un orgullo contar con empresarios que como Laurentino, representan el esfuerzo de todos los empresarios para continuar y permitir que nuestros pueblos se mantengan». El alcalde también recordó que «la Comarca del Órbigo es la más poblada de Castilla y León, dentro del ámbito rural y por eso es importante para muchas personas que los negocios de nuestros empresarios y autónomos salgan adelante. Arriesgáis muchos para vivir, pero también para dar vida».

Por su parte, el nuevo presidente de AEDO, Francisco Javier González, señaló que «debemos luchar contra la despoblación con todas nuestras fuerzas, porque si no, en unos años nuestro patrimonio no valdrá nada». Para seguir apostando por la Comarca del Órbigo, el presidente anunció varios proyectos en los que AEDO está inmersa como: la posible colaboración con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de España, con la cual quiere fusionarse sin perder su independencia y con la empresa Inserta, de la ONCE, mediante la cual se facilita la incorporación de personas con alguna discapacidad a las empresas. Además, González señaló que «debemos unirnos por nuestra Comarca para poder ir juntos a ferias como FITUR, INTUR o la Feria de Gijón. Tenemos infraestructuras turísticas pero no llegamos al consumidor final. Tenemos que vendernos como una Comarca, como hacen en otros sitios y aprovechar así todos los recursos que tenemos».

Premios Campaña de Navidad de AEDO

En la Campaña de Navidad de este año participaron 40 establecimientos gracias a los cuales se han repartido en torno a los 2.000 euros en vales de compra, un primer premio de 300 euros, uno segundo de 200 euros, un tercero de 100 euros y dieciocho de 50 euros. Asimismo, en el evento de este sábado AEDO anunció los ganadores del III Concurso de escaparates donde 'Valdesueiro Confecciones' se hizo con el primer premio, 'La Droguería' con el segundo y 'Decoleón' con el tercero. También se entregaron dos accésit para 'Fontanería Alejandro Gallego' y 'Panificadora Desiderio Escalada'. El mejor escaparate por votación popular fue para 'Carnicería del Órbigo' y por votación a través de Facebook para 'Cosas del querer'.