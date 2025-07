La Junta considera que Latem Aluminium es «viable» y que hay inversores interesados en Villadangos

Leonoticias León Jueves, 24 de julio 2025, 14:25 Comenta Compartir

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, aseguró tras la reunión del Consejo de Gobierno que el proyecto de la empresa Latem Aluminium, con sede en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo, «desde el punto de vista técnico es viable», y mostró su confianza en que «es rentable, hay mercado suficiente para este tipo de instalaciones y la fábrica puede ser eficiente», además de apuntar que «hay inversores que pueden tener interés en esta iniciativa».

En declaraciones recogidas por Ical, aseguró que existen dos posibilidades para la factoría en el momento actual. La primera de ellas sería a través de sus actuales propietarios, si estos son capaces de «dotar a la factoría de «un proyecto de futuro con financiación adicional suficiente y nuevos inversores».

Si no se diera esa tesitura, la segunda opción, explicó, pasaría por encontrar «una alternativa de inversores que no sean los actuales, donde los nuevos se hicieran cargo de unas instalaciones que reúnen buenas condiciones para sacar adelante un proyecto que es rentable». En ambos casos, añadió, «el objetivo de la Junta no es apoyar a un inversor sino un proyecto de inversión».

