Igea señala en Riaño la necesidad de que «los pueblos crezcan» para lo que «hay que prestarles todos los servicios»

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, aseguró este domingo que si en la lucha contra la despoblación «nos fijamos en cada municipio, no se va a conseguir fijar población».

«No lo lograremos por mucho que nos empeñemos y repitamos mil veces las cosas, porque los pueblos no se cierran, se vacían porque la gente que vive allí no tiene un lugar donde se presten servicios», sentenció en una visita a Riaño, donde abogó por «ordenar el servicio y que la gente pueda exigir rendición de cuentas mediante una votación directa».

Una cuestión que, según señaló, forma parte de la política de ordenación de territorio del nuevo equipo de Gobierno autonómico, que en la comparecencia del lunes 2 de septiembre, que protagonizará el propio Igea, dejará «clara su intención y política» respecto a las juntas vecinales y la ordenación de territorio, ya que aunque «hay cosas que están paralizadas, como el mapa territorial», hay otras que están en vigor, «como la Ley de Régimen Local, que da herramientas e instrumentos para ordenar el territorio e intentar fijar la población».

Igea, que mantuvo un encuentro con el alcalde de la localidad de la montaña leonesa, Fernando Moreno, insistió en la necesidad de «conseguir que crezcan las comarcas», para lo que «hay que prestarles servicios» y «no pasarse la vida hablando de que los pueblos se cierran o no se cierran hablando de cada pueblo, porque esa estructura no va a funcionar». «Hay que conseguir que la gente se quede en los pueblos de la montaña si hay servicios y una manera de prestarlos junto a un crecimiento económico y empresas que funcionen», prosiguió.

Proyecto general de ordenación de territorio

En este momento, según apuntó, la Junta elabora el proyecto general de ordenación de territorio para presentarlo el 2 de septiembre ante el Parlamento Regional, cuando se explicará «más detenidamente» un documento «que tiene que ser común», ya que «sin la colaboración del PSOE y el resto de fuerzas políticas no saldrá adelante».

«No se puede seguir ofreciendo a los ciudadanos de Castilla y León más de lo mismo, porque el inmovilismo lo defienda el PSOE o lo defienda el PP no va ser nunca una solución cuando ya se ha probado y ya se sabe lo que está pasando, motivo por el que habrá que buscar fórmulas diferentes y evaluarlas», puntualizó.

En su visita, Francisco Igea escuchó las demandas de los empresarios de la zona en comunicaciones, servicios e infraestructuras para favorecer el crecimiento y el desarrollo de la comarca, especialmente el turístico, que según señaló, «ha crecido espectacularmente durante los últimos años», por lo que «es necesario ser capaces de darle soporte, telecomunicaciones e infraestructuras» para «conseguir que se genere riqueza y se fije población».

Para Igea, «ser capaces de apoyar a los emprendedores de la zona es lo que va a fijar la población», porque «nadie mejor que ellos sabe lo que se necesitan», así como que «haya trabajo y servicios», para lo que la Junta estudiará todas sus demandas como «herramienta de cambio y futuro».