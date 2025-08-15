leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una ambulancia en una intervención

Herido tras accidentar su tractor en Palacios de la Valduerna

El varón de 80 años ha sido evacuado por los servicios de emergencia, sin necesidad de intervención de los bomberos

Borja Pérez

Borja Pérez

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:18

Un hombre de 80 años ha resultado herido tras accidentar su tractor en Palacios de la Valduerna, uno de los municipios afectados por los incendios que siguen asolando la provincia de León.

Los servicios de emergencia han recibido a las 11:55 el aviso de un accidente de un varón con un tractor y hasta allí se ha desplazado una UVI móvil.

El afectado, tras ser evacuado por por los servicios de emergencia, aunque sin necesidad de la intervención de los bomberos, ha reconocido que el tractor «se le fue hacia atrás», lo que provocó que acabara ubicado en un lugar poco accesible, obligando a portearlo.

Hasta el lugar se desplazó también la Guardia Civil y Sacyl para ayudar a la evacuación del hombre.

