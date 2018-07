Fomento licitará antes de final de año las obras de reconstrucción de la calzada derecha de la León-Benavente Estado de la León-Benavente. / Noelia Brandón El ministro Ábalos avanza que ya han comenzado los trabajos en la calzada izquierda, en una carretera «en la que los leoneses han sufrido los efectos del recorte en presupuesto» NACHO BARRIO Santas Martas Miércoles, 18 julio 2018, 20:48

Se está trabajando ya en la calzada izquierda de la León-Benavente y, antes de que acabe 2018, se licitarán las obras de reconstrucción del firme de la calzada derecha. Así lo ha anunciado este miércoles en Santas Martas el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante la inauguración del tramo Puente Villarente-Santas Martas de la A60.

De esta forma aseguró que las partidas para la conservación de autovías «han sufrido disminuciones en los últimos años», ya que «tenemos más kilómetros pero menos presupuesto, cosa que mejoraré».

En esta línea anunció un impulso que se materializará en cerca de cuarenta millones de euros para la conservación de autovías, porque «la comunidad autónoma acumula un déficit en este sentido».

Yendo a lo concreto, Ábalos señaló que «los recortes en mantenimiento y conservación han supuesto importantes perjuicios para los leoneses, que han tenido que soportar incluso limitaciones de velocidad por seguridad». Tal es la preocupación por esta vía que el ministro aseguró que «incluso me he parado a tomar un café y ha sido lo primero que me han dicho».

Las obras de reconstrucción del firme de la calzada izquierda ya han comenzado, «estando actualmente realizando trabajos previos para actuar en la carretera de forma inmediata». Once millones de euros destinará el Ministerio de Fomento para la reconstrucción estructural del firme de la calzada derecha de la León-Benavente.