Las estaciones de esquí leonesas calculan pérdidas del 20% tras un diciembre sin nieve

La falta de precipitaciones da al traste con el puente de la Constitución con los festivos de diciembre y enero, esperando que cambien las tornas a partir del día 9

León

No ha sido la de 2018 una 'Blanca Navidad' como cantan los villancicos. Por la 'tierrina' no se ha visto mucha nieve o, al menos, no la suficiente para que las estaciones de esquí leonesas (Leitariegos y San Isidro) abrieran sus puertas al turismo invernal.

La Diputación y los municipios afrontaban la Navidad viendo en el retrovisor un Puente de la Constitución pésimo y albergaban ciertas esperanzas de cara al final de año. Pero la nieve, caprichosa ella, tampoco aparece en estos días.

«Las previsiones, que se hacen con entre cinco y seis días de antelación, apuntan a posibles nevadas a partir del 9 de enero», apuntaba el diputado del área, Miguel Ángel del Egido.

Lo que parece claro es que, si se suman los dos periodos sin abrir (Puente de la Constitución y Navidad) las pérdidas con respecto al pasado año alcanzarían el 20%, según las estimaciones de las estaciones y la propia Diputación.

No se pronuncian en cambio sobre si 2019 podría remontar lo perdido hasta ahora. Todo depende del cielo, por la que las opciones siguen abiertas.

No obstante, no vale solo con ver nevar. «El año pasado tuvimos copiosas nevadas, pero el tiempo los fines de semana no fue bueno en absoluto, por lo que la campaña se puede ver mermada a pesar de haber nieve», explicaba del Egido.

La unión, para otro curso

Si se apunta a que las primeras nevadas del año podrían llegar el día 9 de enero, lo que parece que no llegará antes de las elecciones será la anhelada unión de las estaciones leonesas con las asturianas. No son pocas las veces que la Diputación de León ha instado al gobierno asturiano a mover ficha abonando los 4,5 millones que, según la institución comandada por Juan Martínez Majo, Asturias tiene en el debe por el abastecimiento eléctrico.

Parece del todo improbable que ambas instituciones vuelvan a sentarse en la misma mesa de cara a la unión de las estaciones de esquí después de que en la última primavera se rompieran las negociaciones.