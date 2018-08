La 'Enredadera' atrapa al alcalde de Almanza: «Tiene una obra de 70.000 euros y nos la va a dar»

La conversaciones interceptadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de la 'operación Enredadera' a lo largo de dos años revelan las estrechas relaciones que el empresario hoy en prisión tenía con el alcalde de la localidad de Almanza, el popular Javier Santiago Vélez.

De la trascripción de las conversaciones se destila una abierta complicidad entre Ángel Luis García Martín, 'El Patatero', y el citado edil. Una complicidad que hace que incluso el alcalde de esta localidad se preste a facilitarle la información para participar en invitaciones de obras.

En concreto la UDEF trascribe algunas de las conversaciones de 'El Patatero' detallando que en ellas «llama a Juan Simón (representante de Agema y su mano derecha) y le dice que ha hablado con Javier, el alcalde de Almanza. Que va a comprar unos contenedores. Luego le dice que tiene una obra de 70.000 euros que llame ahora a Javier y que le pregunte qué tiene que mandar al Ayuntamiento porque también les va a dar la obra. Juan Simón responde que vale, que lo llama ahora mismo».

De las buenas relaciones entre el empresario y el edil también da cuenta la conversación que al respecto mantiene Ángel Luis con su 'segundo' en la empresa.

Ángel Luis: otra noticia buena, la tercera, Almanza, hablé con Javier ayer, dice que estaba en la playa, tal, tal tal, bueno hemos quedado en lo siguiente, me dijo que mañana, te recogieras tú en persona, la invitación de la obra, porque además me parece bien, dijo por teléfono no te lo quiero contar Ángel, digo no te preocupes que va mañana JUAN, le das la invitación, y te va a explicar por hay uno de Valladolid y uno de Oviedo compitiendo con nosotros, que a la vez estos dos le han denunciado a él por no ser transparentes en la adjudicación de las obras, es igual, se lo va a follar.

Simón: sí sí si

Ángel Luis: pero yo creo que te quiere decir, cómo.

Simón: vale, pues no no lo hablamos, ya te entiendo.

Ángel Luis: tú mañana le llamas, oye me dijo Ángel Luis, que pasara allí a recoger la invitación de la obra, la recoges, son 70.000 pavos.

Simón: vale vale, bien bien, es una obra maja, nos viene bien, sí sí, además es que bueno es que tendremos que rematar aquí esta cosas de las juntas vecinales de León quiero decir ... (ininteligible).

Ángel Luis: sí

Simón: entonces ya si hay que ir para allá se va, no ...

Otra conversación resulta elocuente sobre las relaciones entre empresario y alcalde de la localidad de Almanza.

Ángel Luis: Oye, la invitación esa de la obra que me decías ..

Javier: te la doy en persona, dile a Juan que a partir de miércoles, el día que quiera, venga por el Ayuntamiento, le da ...

Ángel Luis: vale.

Javier: Una copia del proyecto y las invitaciones.

Ángel Luis: Vale pues a partir del miércoles va a por ellas, ¿te veo la semana que viene?

Javier: Perfecto quedamos la semana que viene.

Ángel Luis: de puta madre, nos vemos la semana que viene en León.

Javier: Vale, vale el día que quieras ¿vale?

Ángel Luis: Muy bien, es que estoy en la playa.

Javier: Vale, descansa.