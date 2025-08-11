Ecologistas en Acción solicita la paralización «inmediata» de radiomarcajes de osos tras las dos últimas muertes

Leonoticias León Lunes, 11 de agosto 2025, 09:52 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción solicitará a la Unión Europea la paralización, de forma «inmediata», los fondos destinados para los radiomarcajes de osos en Castilla y León, tras asegurar que este tipo de capturas no sirven para ninguna medida efectiva de conservación para los osos cantábricos y solo para recoger cadáveres.

«La información reiterada de que la población de osos evoluciona muy bien, además de no ser rigurosamente cierta en el oriente de la Cordillera Cantábrica a la vista de las hembras reproductoras disponibles, está causando daños irreparables a la especie restando importancia a estos hechos por esos supuestos datos poblacionales tan positivos, algo no ajustado a la realidad, pero muy influyente en la opinión pública», aseguró en un comunicado.

La organización ecologista recordó que el pasado 24 de junio se conoció, a través de un comunicado de la Junta de Castilla y León, el hallazgo muerto en Palencia de un oso radiomarcado en septiembre por la administración autonómica. «Se achaca a una edad y una debilidad que no existían en el momento de su captura y que, de haber existido, tendría que haberse valorado la colocación del collar», añadió.

El pasado 2 de agosto, se encontró otro oso fallecido en Asturias que también estaba radiomarcado por la Junta de Castilla y León que volvió a achacar la muerte a causas relacionadas con su longevidad. «En ningún momento, la administración parece hacerse ningún tipo de planteamiento sobre posibles efectos y/o errores en el radiomarcaje, ni otras causas relacionadas que no sean la edad, traumatismos y peleas entre osos», precisó.