Urgente Sube a nivel 1 el incendio de Paradiña con doce fuegos activos en la provincia
Imagen de archivo de un oso en la provincia.
Castilla y León

Ecologistas en Acción solicita la paralización «inmediata» de radiomarcajes de osos tras las dos últimas muertes

La organización asegura que la información «reiterada» de que la población de plantígrados evoluciona «muy bien» no es cierta en el oriente de la Cordillera Cantábrica a la vista de las hembras reproductoras existentes

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 11 de agosto 2025, 09:52

Ecologistas en Acción solicitará a la Unión Europea la paralización, de forma «inmediata», los fondos destinados para los radiomarcajes de osos en Castilla y León, tras asegurar que este tipo de capturas no sirven para ninguna medida efectiva de conservación para los osos cantábricos y solo para recoger cadáveres.

«La información reiterada de que la población de osos evoluciona muy bien, además de no ser rigurosamente cierta en el oriente de la Cordillera Cantábrica a la vista de las hembras reproductoras disponibles, está causando daños irreparables a la especie restando importancia a estos hechos por esos supuestos datos poblacionales tan positivos, algo no ajustado a la realidad, pero muy influyente en la opinión pública», aseguró en un comunicado.

La organización ecologista recordó que el pasado 24 de junio se conoció, a través de un comunicado de la Junta de Castilla y León, el hallazgo muerto en Palencia de un oso radiomarcado en septiembre por la administración autonómica. «Se achaca a una edad y una debilidad que no existían en el momento de su captura y que, de haber existido, tendría que haberse valorado la colocación del collar», añadió.

El pasado 2 de agosto, se encontró otro oso fallecido en Asturias que también estaba radiomarcado por la Junta de Castilla y León que volvió a achacar la muerte a causas relacionadas con su longevidad. «En ningún momento, la administración parece hacerse ningún tipo de planteamiento sobre posibles efectos y/o errores en el radiomarcaje, ni otras causas relacionadas que no sean la edad, traumatismos y peleas entre osos», precisó.

Te puede interesar

