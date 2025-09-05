En directo, Pedro Sánchez visita la base de las BRIF en Tabuyo del Monte
El presidente del Gobierno visitará las instalaciones y ofrecerá una comparecencia a partir de las 10:45 horas, según la agenda de Moncloa
León
Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:28
11:31
Sánchez da las gracias a las brigadas: «Esto es un servicio público»
11:31
Insiste en reconocer el compromiso y trabajo de las BRIF
11:30
«Se dio un paso importante en 2024 aprobando un marco básico para estas brigadas, ahora les toca a las comunidades para los efectivos que pertenecen a sus competencias», afirma Sánchez
11:30
El presidente valora que los brigadistas se entregan «en cuerpo y alma» y arriesgan «su vida» en la lucha contra las llamas. Por ello pide estabilidad y dignidad salarial y laboral
11:28
Sánchez destaca que la «voluntad» es total para alcanzar ese gran pacto de Estado
11:28
Menciona otros pacots de Estado como el logrado contra el terrorismo o la violencia de género. «La gente quiere que la política luche por su seguridad»
11:27
Sánchez asegura que a través de la ciencia y expertos, con una estrategia «abierta», para tener «a final de año» un pacto de Estado para combatir estas nuevas situaciones: «Merece la pena dejar a un lado la lucha partidista»
11:26
El presidente insiste en un pacto de Estado frente a la emergencia climática y frente a las consecuencias de estas situaciones
11:26
Sánchez pide hacer legislación forestal de acuerdo con las necesidades forestales y no políticas
11:26
«Esto trasciende debates y políticas, no podemos perder de vista lo relevante. Estamos ante una emergencia climática que está poniendo a prueba nuestras capacidades institucionales»
11:25
Sánchez asegura que toca afrontar «unas semanas complicadas» y augura danas en la cuenca mediterránea
11:24
El presidente afirma que han desplegado más de 600 efectivos en las BRIF y 200 medios, con 12 cuerpos de brigadas en toda España, además de una movilización «sin precedentes» en todo el país
11:23
«Estos incendios se exacerban con motivo de la emergencia climática», insiste Sánchez
11:23
«Han hecho un trabajo encomiable sobre todo en estas difíciles semanas, batallando codo con codo con otros efectivos del conjunto del Estado, da igual de un ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León, de la Diputación o del Gobierno central»
11:22
Sánchez pide el reconocimiento de «todo el país» a los bomberos forestales y brigadistas
11:22
Comienza la comparecencia de Sánchez
11:21
El presidente mantiene una breve conversación con uno de los bomberos, que le explica cómo han sido estos días combatiendo las llamas en León
11:20
Sánchez saluda a varios de los bomberos forestales de Tabuyo
11:19
Aparece Pedro Sánchez acompañado por senadores del PSOE y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen
11:18
Continúa la visita de presidente por esta base mientras más de una docena de medios de comunicación esperan a su aparición
11:10
Sigue haciéndose esperar el presidente del Gobierno
11:06
Día soleado pero fresco en Tabuyo del Monte, donde Sánchez acompaña y conoce de primera mano la labor de los bomberos forestales que tienen aquí su base
11:02
Continua la visita de Sánchez mientras los medios esperan la llegada del presidente para recoger sus declaraciones
10:58
Sánchez ya está en la base de Tabuyo y se espera que en unos minutos inicie su comparecencia.
10:49
Desde las 10:00 horas, en el Congreso, está compareciendo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen para informar sobre la actuación de su departamento en relación a los incendios forestales.
10:44
La previsión es que el presidente del Gobierno visite la base desde las 10:45 horas y, posteriormente, realice una comparecencia
10:41
Sánchez visita Tabuyo para agradecer a los bomberos forestales su labor en esta oleada de incendios y conocer su labor en el día a día en esta base leonesa
10:36
También el rey Felipe VI y la reina Letizia visitaron zonas afectadas por los incendios en El Bierzo la pasada semana.
10:30
Sánchez regresa a León apenas unos días después de haber estado en la zona de Laciana para conocer de primera mano cómo habían afectados los grandes incendios que ha sufrido León a las distintas localidades.
10:27
¡Buenos días! Comenzamos con esta retransmisión en directo de la visita del presidente del Gobierno a la base de las BRIF (Brigadas de Refuerzo contra Incendio Forestales) de la localidad leonesa de Tabuyo del Monte
-
