leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Diputación destina casi 750.000 euros a la mejora de la carretera de Villavante

La institución provincial continúa avanzando en la reparación y mejora de las vías pertenecientes a la red provincial, que cuenta con más de 3.000 kilómetros de carreteras

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:21

El vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, acompañado por el alcalde de Santa Marina del Rey y diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez ha sido el encargado de recibir las obras que se han llevado a cabo en la LE-6501, que tiene su origen en la N-120 y da acceso a la localidad de Villavante, finalizando en la carretera autonómica CL-621. En estas actuaciones de mejora, la institución provincial ha destinado 747.128,25 euros.

Los trabajos se han llevado a cabo en un tramo de 2,4 kilómetros, y ha consistido en el ensanche de la plataforma y la calzada, además del refuerzo del firme. Con estas actuaciones, llevadas a cabo por la Diputación, se ha conseguido que la plataforma alcance los 7 metros de anchura, repartidos entre dos carriles de tres metros y un arcén de 0,50 metros. «Con ello conseguimos mejorar la seguridad de los usuarios de la vía, facilitando el paso de dos vehículos de forma simultánea», ha explicado Aller.

Además, se ha regularizado la carretera para conseguir una rasante homogénea, sobre la que se ha renovado el pavimento, de la misma forma que en toda la travesía de Villavante. Por otro lado, se ha construido una glorieta partida, que servirá de enlace de los caminos rurales que existen en ambas márgenes de la carretera provincial.

Según el diputado de Infraestructuras, «continuamos mejorando las vías que pertenecen a la extensa red gestionada por la institución provincial». «Nuestro objetivo no es otro que el de dotar de infraestructuras de calidad a todos los municipios de la provincia», ha señalado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 46 años, herido tras chocar su moto contra una casa en un pueblo de León
  2. 2 Un choque en la AP-66 en León se salda con dos heridos
  3. 3 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  4. 4 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  5. 5 El Crucero, un barrio «atendido» y con la inmigración integrada
  6. 6 Un camión vuelca de madrugada en la AP-66 y un hombre resulta herido
  7. 7 Defensa invierte 8,4 millones en dos hangares en León para el despliegue de los Sirtap
  8. 8 Un incendio de madrugada en Urdiales del Páramo obliga a la actuación de los bomberos
  9. 9 Canguros de mascotas para las vacaciones en León: «Es como cuidar a un sobrino»
  10. 10 Se inician las comparecencias de la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Diputación destina casi 750.000 euros a la mejora de la carretera de Villavante

La Diputación destina casi 750.000 euros a la mejora de la carretera de Villavante