La Diputación destina casi 750.000 euros a la mejora de la carretera de Villavante La institución provincial continúa avanzando en la reparación y mejora de las vías pertenecientes a la red provincial, que cuenta con más de 3.000 kilómetros de carreteras

Leonoticias León Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:21 Comenta Compartir

El vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, acompañado por el alcalde de Santa Marina del Rey y diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez ha sido el encargado de recibir las obras que se han llevado a cabo en la LE-6501, que tiene su origen en la N-120 y da acceso a la localidad de Villavante, finalizando en la carretera autonómica CL-621. En estas actuaciones de mejora, la institución provincial ha destinado 747.128,25 euros.

Los trabajos se han llevado a cabo en un tramo de 2,4 kilómetros, y ha consistido en el ensanche de la plataforma y la calzada, además del refuerzo del firme. Con estas actuaciones, llevadas a cabo por la Diputación, se ha conseguido que la plataforma alcance los 7 metros de anchura, repartidos entre dos carriles de tres metros y un arcén de 0,50 metros. «Con ello conseguimos mejorar la seguridad de los usuarios de la vía, facilitando el paso de dos vehículos de forma simultánea», ha explicado Aller.

Además, se ha regularizado la carretera para conseguir una rasante homogénea, sobre la que se ha renovado el pavimento, de la misma forma que en toda la travesía de Villavante. Por otro lado, se ha construido una glorieta partida, que servirá de enlace de los caminos rurales que existen en ambas márgenes de la carretera provincial.

Según el diputado de Infraestructuras, «continuamos mejorando las vías que pertenecen a la extensa red gestionada por la institución provincial». «Nuestro objetivo no es otro que el de dotar de infraestructuras de calidad a todos los municipios de la provincia», ha señalado.