La Diputación convoca los premios a la Mujer Rural 2025

La Diputación de León ha lanzado este viernes una nueva convocatoria de los premios a la Mujer Rural para «reconocer el trabajo, emprendimiento, dedicación y trayectoria de las mujeres del medio rural de la provincia».

Estos galardones, que se conceden con una periodicidad anual, se entregarán durante un acto institucional organizado con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra el 15 de octubre.

Las modalidades de los premios a las que se puede acceder son dos: 'Tradición y desarrollo rural' e 'Innovación y emprendimiento en el medio rural'. El objetivo de la primera de ellas es reconocer la trayectoria personal y laboral de las mujeres rurales de la provincia leonesa, su esfuerzo y sacrificio ligado a actividades del sector primario, la utilización y el aprovechamiento de recursos locales y aspectos tradicionales de la actividad agraria, ganadera, pesquera, minera o forestal.

La segunda, por su parte, está enfocada a la mujer que haya emprendido de forma original, creativa e innovadora en el medio rural en cualquier sector, de forma que se promueva el emprendimiento femenino y la generación de empleo, contribuyendo a eliminar la brecha de género. En ambos casos se valorarán aspectos como la originalidad, creatividad e innovación del proyecto, la contribución a la empleabilidad, el aprovechamiento de los recursos de la zona o la promoción del medio rural leonés, entre otros.

Podrán presentar candidaturas los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia, las juntas vecinales, entidades o asociaciones que desarrollen su actividad en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, así como particulares. En todo caso, cada uno podrá proponer hasta un máximo de tres mujeres por cada una de las dos categorías.

El jurado encargado de determinar la candidata seleccionada en cada una de las modalidades del premio estará compuesto por el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, siete vocales y una secretaria, que será la jefa del servicio de Derechos Sociales o en quien delegue, que en este caso actuará con voz, aunque sin voto. De los vocales, cuatro participarán en representación de cada grupo político constituido en la Diputación; tres por parte de asociaciones que formen parte del Consejo Provincial de la Mujer y el último será designado por el ayuntamiento en el que se celebra el acto institucional de entrega.

Las propuestas se presentarán hasta el 23 de septiembre de 2025 y los méritos alegados deberán ser avalados mediante una memoria en la que se podrán adjuntar hasta un máximo de cuatro documentos en cualquier soporte o formato (digital, papel, audio…). La distinción se otorga a título individual, y también se podrá conceder a título póstumo.

Este año la entrega de premios se llevará a cabo en Villablino, ya que las dos galardonadas en la edición anterior residen allí.

