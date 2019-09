Denuncian la «promesa incumplida» desde 2006 de asfaltar la carretera desde San Emiliano al Alto de la Cubilla La Declaración de Impacto Ambiental lleva «atascada» 13 años, señala la Asociación Montaña de Babia y Luna, que denuncia el «abandono» de la Junta a esta carrera, la LE-482 LEONOTICIAS León Jueves, 5 septiembre 2019, 12:01

La Asociación Montaña de Babia y Luna denuncia que la carretera LE-482, que va de San Emiliano al límite autonómico con Asturias pasando por el puerto de Pinos es autonómica, y solo está asfaltada hasta el pueblo de Pinos, pese a que estaba prometida su reparación desde 2006.

«Se ha iniciado en varias ocasiones la tramitación para concluirla y siempre se ha paralizado por la desidia de todas las administraciones», afirma esta asociación que señalan que, aunque figura en el Plan Regional de Carreteras de Castilla y León y se ha iniciado la tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental, falta la Declaración de Impacto Ambiental. «La Consejería de Fomento no ha concluido el trámite para no gastarse el dinero en su ejecución. Es la única vía autonómica de toda la comunidad que no está siquiera asfaltada», lamentan.

Esta realidad, aseguran, quedarán de manifiesto el lunes próximo, cuando la Vuelta a España llegue al Alto de La Cubilla «y se vea cómo desde Asturias este puerto que compartimos es un recurso turístico y económico y desde León ni siquiera se puede subir en coche».

Estado de esta vía.

«El abandono de la montaña de Babia es patente una vez más pues a pesar de las promesas que se vienen realizando desde 2006, no se ha resuelto ni el conflicto del Puerto de Pinos, ni siquiera se han dado pasos para construir el tramo de carretera autonómica que falta», señalan.

Por ello, la Asociación Montaña de Babia y Luna exige a todas las administraciones públicas «que cumplan sus compromisos y que dejen de hablar de que apoyan al medio rural y que luchan contra la despoblación». «Solo tienen que ver cómo en Asturias se han construido y arreglado las carreteras del Alto de la Farrapona y del Alto de la Cubilla, en las dos a habido finales de etapa de la Vuelta a España, son activos turísticos y deportivos, y desde Babia solo hay unas pistas de tierra intransitables. Y la protección ambiental es la misma, pues las dos vertientes son Parque Natural», concluyen.