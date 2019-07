UPL denuncia la nefasta gestión de internet de la Junta de Castilla y León en los pueblos Ayuntamiento de Posada de Valdeón. Luis Mariano Santos, procurador de la formación leonesista ha exigido a la Junta que hay que ser «capaces de prestar servicios de calidad en los pueblos» LEONOTICIAS León Martes, 30 julio 2019, 14:43

Desde el pasado 29 de julio y durante todo el 30 la localidad leonesa de Posada de Valdeón se encuentra sin acceso a internet, así lo ha denunciado el portavoz de Unión del Pueblo Leonés en mencionada localidad David González Sierra, quien ha llamado la atención sobre los perjuicios a nivel turístico que esto conlleva por la imposibilidad de los locales comerciales de cobrar con datáfono o de poder ver las reservas online.

El problema de conexión viene generado por una compañía operadora, Movistar, sin embargo desde UPL denunció la falta de operatividad y la mala gestión de la Junta en este tipo de casos, más concretamente de la Consejería de Fomento en este asunto pues es quien debe de velar que los concesionarios de este servicio, a los que se ha concedido 3 millones de euros en ayudas, presten el servicio de forma correcta para evitar problemas como el que está afectando a Posada de Valdeón.

«No es la primera vez que esto sucede», afirma el procurador leonesista en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, quien asegura que «la responsabilidad de exigir a Movistar un correcto servicio en un lugar que es Parque Nacional y Espacio Protegido, es de la Junta».

No se nos puede llenar la boca hablando de la España vaciada o de medidas contra la despoblación «si no somos capaces de prestar servicios de calidad en los pueblos, dificilmente podemos desarrollar como potencial turístico un espacio natural como Picos de Europa si no atendemos sus necesidades».