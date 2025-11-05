Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León
Una disputa por la instalación de la fibra óptica en la fachada de una vivienda mantiene incomunicado a varios habitantes del pueblo desde hace más de dos semanas
León
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:15
Más de 15 vecinos de Los Barrios de Gordón, una localidad perteneciente a La Pola de Gordón, llevan 15 días sin conexión a internet por un conflicto vecinal que ha obligado incluso a algunos habitantes a abandonar el pueblo.
El problema comenzó cuando una de las cajas de distribución de fibra óptica, instalada hace tres años en la fachada de una vivienda, se convirtió en motivo de disputa. Según explican los vecinos, la propietaria de la casa, que en un principio había dado su consentimiento, «ahora impide que los técnicos suban a la fachada para reparar o conectar nuevas líneas».
«Cuando se puso la fibra no hubo ningún problema», recuerda Santiago Gutiérrez, vecino afectado. «Pero desde hace medio año, cada vez que va alguien a conectar o arreglar una avería, no deja subir al técnico. Hace quince días aparecieron unos cables cortados y desde entonces varios nos hemos quedado sin internet. No sabemos si ha sido una incidencia o si ha sido ella, pero lo cierto es que seguimos incomunicados».
La escapada «obligada»
Gutiérrez asegura que «hay siete u ocho vecinos conectados a esa caja y, si alguien tiene una avería, no puede arreglarla porque no se les deja acceder. Si llega alguien nuevo al pueblo y quiere poner fibra, tampoco puede». Una situación que afecta directamente al día a día de los habitantes. «El vecino más joven, de treinta años, lleva quince días sin internet. Está con un pincho buscando señal donde puede. Esto no se puede dilatar en el tiempo, están echando a la gente del pueblo», lamenta.
Respuesta desde consistorio
Desde el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, el alcalde Santiago Antonio García Arias reconoce que se trata de «un tema delicado» que lleva tiempo intentando resolverse. «Llevamos tiempo gestionándolo de la mejor manera. No podemos precipitarnos porque se trata de una vivienda privada y de una empresa que no depende directamente de nosotros», explica.
El consistorio ha autorizado que la Policía Local acuda a la vivienda para solicitar que se permita el acceso a los técnicos. «Hay que hacer un informe y hacer las cosas bien», señala el alcalde, que asegura que ya han planteado una solución: «Hemos propuesto instalar un poste delante de la casa para evitar que el cable pase por la fachada, pero lleva su tiempo. Cortar la fibra no es la solución, aunque tampoco podemos asegurar que haya sido esta persona porque no se ha podido comprobar».
La falta de conexión ha afectado incluso a los mayores. Una de las vecinas, que estaba videovigilada por sus familiares para garantizar su seguridad, ha tenido que ser trasladada a León capital. «Es un trastorno enorme para la familia, que tenía a la mujer controlada por cámara y ahora ha tenido que llevarla para asegurarse de que está bien», explican los vecinos.
«Somos muchos los que dependemos de la conexión», insisten los afectados. «La fibra se instaló para facilitar la vida aquí y ahora se está logrando justo lo contrario».