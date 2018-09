El PP de Chozas de Abajo considera que el cambio de gobierno municipal «es una necesidad urgente» Imagen del consistorio de Chozas de Abajo. Los populares califican como ejercicio de responsabilidad la moción de censura, que dará paso a un nuevo gobierno «que se ocupe verdaderamente de las necesidades de los vecinos del municipio y de todas las localidades que lo componen» LEONOTICIAS León Jueves, 6 septiembre 2018, 13:03

El Grupo Municipal del Partido Popular de la localidad de Chozas de Abajo ha considerado este jueves «una necesidad urgente el cambio de Gobierno municipal y califica como ejercicio de responsabilidad la moción de censura presentada el pasado mes de agosto» para dar paso a un nuevo gobierno «que se ocupe verdaderamente de las necesidades de los vecinos del municipio y de todas las localidades que lo componen».

Así lo advierte en un comunicado en el que remarca que «desde el grupo popular municipal somos conscientes de nuestra mayor representatividad dentro del Ayuntamiento, pero nuestro único afán es lograr un Gobierno útil para Chozas de Abajo».

La moción de censura presentada es para los populares «una iniciativa razonada, sensata, profundamente madurada, que nace del consenso de las tres fuerzas políticas que conforman la mayoría democrática del Consistorio y en beneficio únicamente de los intereses de los vecinos».

Finalización de proyectos iniciados

Para el PP «la nefasta gestión del alcalde a lo largo de más de tres años legislatura se traduce a día de hoy en la pérdida de subvenciones, intentos fallidos, dejadez y mala planificación a la hora de finalizar proyectos ya iniciados y abandono de los pueblos que componen nuestro municipio».

Ademas de todo ello acusa al actual alcalde de no cumplir con las políticas sociales: «En cuanto a las políticas sociales, no solo no se ha llevado a cabo ninguna medida ni proyecto en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, sino que los programas ya existentes de guardería y madrugadores, imprescindibles para aquellos padres que necesitan dejar a sus hijos al cuidado durante su jornada laboral, han visto reducido drásticamente sus horarios de atención».

«En estos más de tres años, ni se ha tomado ninguna medida para incentivar la implantación de empleo en el municipio ni se ha hecho el más mínimo esfuerzo por atraer empresas o ayudar a las ya existentes. Al contrario, son numerosas las trabas y demoras que se han puesto por parte del Ayuntamiento a los emprendedores locales. El Plan Especial Camino de Santiago es hasta ahora un Plan vacío de contenido pese a la importancia que tiene la vía jacobina para los intereses turísticos, sociales y económicos dentro de las localidades de Villar de Mazarife y Chozas de Abajo», también señala la formación popular.

Impuestos

El PP de Chozas de Abajo considera así mismo un hecho de extrema gravedad la realización de obras con contribuciones especiales cuyos impuestos «no se han cobrado por parte del Ayuntamiento o el criterio puramente clientelar a la hora de seleccionar mejoras en calles o aceras».

«Desde su llegada a la alcaldía, y a pesar de gobernar en minoría, Santiago Jorge Santos se ha bunkerizado con su Equipo de Gobierno gestionando a base de decretos y negando cualquier tipo de información a la oposición. Por todo ello, lo que pretendemos con esta moción de censura es aglutinar el mayor consenso posible en torno a una idea de gobierno que reactive la buena gestión del municipio. Una gestión responsable, dialogada y en la que tengan cabida las opiniones de todos, sin irregularidades ni clientelismos, pero por encima de todo, una gestión eficaz que devuelva a nuestro municipio el dinamismo, la vida y la actividad necesarios para un futuro mejor para nuestros vecinos», concluye el comunicado emitido por el PP.