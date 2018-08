La Cabrera, un año después del incendio: «cero ayudas, cero subvenciones y cero intenciones»

«Nos salvamos de milagro»

«Este año tenemos para todo el pueblo», dice con una sonrisa Emiliano mientras carga con un carretillo lleno de leña que le permitirá pasar otro duro invierno en Forna. «Hay leña por todos lados porque está todo seco».

Un año antes, su rutina diaria se veía interrumpida por el fuego que le obligó a abandonar su casa. No olvida esa primera noche en la que veía las llamas aproximarse, sin control. Lo peor es que en ese momento «nadie podía venir a ayudarnos».

En la mañana, recuerda, el fuego había rodeado todo el pueblo. «Había fuego por todos lados. El fuego se acercaba y no podías hacer nada». En ese momento, agentes de la Guardia Civil les sacaron del pueblo. Pese a la resistencia de algunos de sus vecinos.

«No quería marchar porque sentía que aquí podía ser útil, podía colaborar para evitar que la casa ardiese», recuerda Emiliano, que no olvida el susto que vivió al pasar por la ermita del pueblo. «Justo el fuego paso por encima del coche. No nos quemó de milagro», recuerda Emiliano, que asegura que fueron varias las viviendas y pajares los que fueron pasto de las llamas. «Lo pasamos mal, mal, mal».

Las lágrimas empañan sus ojos al recordar el fuego. No olvida las formas que dibujaba en la oscura noche. «Hacía unas cosas que dejaban a uno sin respiración». Es Encina, una de las vecinas de Forna que también fue desalojada por la Guardia Civil tras aproximarse el fuego sin control a su vivienda.

Se siente una afortunada por el incendio no daño su vivienda pero mira a su alrededor y lamenta que no vivirá para volver a ver a La Cabrera que conocía. «El fuego hizo mucho daños. Las tempranas lluvias permitieron que pronto salieran cañas de roble pero hasta que se formen esos árboles centenarios tendrá que pasar mucho tiempo. Nosotros ya no lo veremos».

Confiesa que no olvida esos días. «Fue un desastre. Ardieron casas, árboles... Gracias a Dios no fue a más». Pero lo peor de todo, vive con el miedo metido en el cuerpo ante el temor a que el fuego vuelva a azotar con virulencia La Cabrera. «Este año estamos temblando porque hay mucha hierba y si alguno se vuelve a poner loco otra vez... las volveremos a pasar putas».

A pesar de que fue emigrante y que vivió en Barcelona, Sergio quiso regresar a Forna, a su pueblo natal, donde comparte vivienda junto a su hermano. Casa en la que se encerró a cal y canto, según recuerda, al ver aproximarse las llamas. «Bajé persianas y puertas porque no quedaba nada donde no se metiese el fuego».

Pese a su intento de permanecer en su casa, agentes de la Guardia Civil le trasladaron hasta Encinedo durante una noche. «Les dije que me iba a quedar en el pueblo pero me llevaron». Y no rechistó mucho porque, según reconoce un año después, «fue un susto muy grande».

«La casa quedo en pie pero ardió mucho. Quiso quemarse todo», recuerda Sergio, que asegura que tiene el susto metido en el cuerpo. «Ya se me quedó para el resto de mi vida». Hoy mira un paisaje que poco a poco se recupera aunque reconoce que aún queda mucho y que el fuego tan sólo trajo «miseria».