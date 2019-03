Un día en el Ayuntamiento de Sahagún El alcalde de Sahagún, en su despacho. / Raúl Redondo Lisandro García de la Viuda compagina su labor en el campo con la vida diaria en el Consistorio, al que acude para recibir a los vecinos del municipio | El centro de salud o las Edades del Hombre son los retos pendientes de Sahagún, una Muy Ejemplar Ciudad que tiene en el Camino de Santiago su tesoro inmaterial LEONOTICIAS Sahagún Domingo, 31 marzo 2019, 10:00

La Muy Ejemplar Ciudad de Sahagún, atravesada por su mayor fuente de riqueza, el Camino de Santiago, se levanta como histórico lugar, cruce de caminos y capital de Tierra de Campos.

Hace cuatro años, el Ayuntamiento vivió un cambio de gobierno y el bastón de mando lo tomó Lisandro García de la Viuda, un alcalde que cada mañana toma su retroexcavadora para trabajar en los ricos terrenos que ocupan este amplio municipio con once núcleos de población.

A mediodía, y tras tomar su correspondiente café, el regidor sube a su despacho en la Casa Consistorial, el hogar de todos los sahagunenses. «Mi día a día es recibir a los vecinos que quieran hablar con el alcalde para contarle sus problemas. Luego voy a visitar obras, pedanías... y en un rato recibo al técnico y al director de una obra que debemos replantear».

El alcalde de Sahagún, durante una jornada de trabajo.

Este político ha tenido que lidiar con un gobierno en minoría donde, a base de decretos, ha logrado sacar adelante diferentes proyectos para el municipio. Eso sí, el pleno ha puesto de su parte y la oposición ha mostrado su apoyo a muchos de ellos.

Sahagún, como cruce de caminos, tiene una posición estratégica envidiable. Las conexiones son «espléndidas», con la autovía del Camino de Santiago y el ferrocarril, que conecta directamente con el AVE en Palencia, además de contar con el servicio diario a León.

Los problemas de Sahagún

El objetivo, como el que persigue todo el mundo rural de la provincia, sigue siendo frenar la despoblación. El reto demográfico pasa por fijar población, asegurarles que en Sahagún hay trabajo. Hay un colegio, un centro de salud y diferentes sucursales bancarias aunque a ellas solo se acude a trabajar y después los empleados regresan a la capital leonesa. «La población está muy envejecida y necesitamos acercar los servicios para que esas personas puedan acercarse aquí y que no tengan que acudir a León para acceder a ellos».

El mandato ha sido «agridulce» para Lisandro. Dos cuestiones han quedado en el aire, como son el nuevo centro de salud y convertirse en sede de las Edades del Hombre.

El alcalde, tras estar en su despacho, recorre el municipio.

«La Junta de Castilla y León ha ninguneado a la Zona Básica de Sahagún. Desde 2007 estaba licitada la obra para la construcción del nuevo centro de salud. De la administración ya no me creo nada», asegura el alcalde, quien ve una situación parecida con la exposición religiosa. «Nos hemos postulado para solicitar las Edades del Hombre, parece que tenemos muchas posibilidades pero ahora dicen que no quieren interferir en las elecciones».

Una ciudad turística y con historia

La ciudad de Sahagún es el centro del Camino de Santiago. Cuenta con cinco monumentos declarados Bien de Interés Cultural y son un enclave referente en el arte del ladrillo. «Tenemos grandes catedrales como San Lorenzo, la Peregrina o San Tirso». A ello suman su apuesta por la Semana Santa, con la tradición y religiosidad que implica y el turismo que atrae al municipio.

El título de Muy Ejemplar Ciudad, adquirido en la II República, corona el despacho de Lisandro García de la Viuda, que en la solapa de su chaqueta porta con orgullo una insignia. «Este pin me lo regaló el alcalde de Eibar, Miguel. Tienen la costumbre de grabar armas a mano, que sólo se hace en Eibar y Toledo, y qué mejor forma de hacer un regalo que me pueda poner siempre como es el escudo de Sahagún; y lo llevo con mucho orgullo, la verdad».

El alcalde de Sahagún, Lisandro García, es un hombre convencido del municipalismo, conocedor de los retos que debe asumir el municipio y su mejor demostración ha sido la labor al frente del Ayuntamiento en estos cuatro años que han permitido a la localidad crecer y resistir en el mundo rural de la provincia.