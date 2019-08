El alcalde de Villadangos justifica su sueldo en la «alta dedicación que exige el municipio» Alejandro Barrera, en el momento de tomar el bastón de mando. Alejandro Barrera recuerda que el anterior alcalde, Teodoro Martínez, no tenía sueldo porque disponía «de un trabajo compatible con la actividad municipal», y que él ingresará un 500% más hasta alcanzar «la media del sueldo de los empleados del Consistorio» LEONOTICIAS Villadangos Jueves, 8 agosto 2019, 11:48

El nuevo alcalde de la localidad leonesa de Villadangos del Páramo, una de las más prósperas de la provincia, se ha estrenado con un serio 'run, run' en la calle.

Una parte de los vecinos de la localidad y la oposición municipal cuestionan que la primera medida del popular Alejandro Barrera García haya sido incrementarse el sueldo por encima del 500%.

Él, sin embargo, advierte que se trata de una «postcampaña electoral» que carece de lógica. Reconoce que su predecesor en el cargo, Teodoro Martínez, tan solo percibía 6.180 brutos y que esa cantidad es hoy insignificante.

«Afortunadamente él tenía un trabajo que era compatible cien por cien con el Ayuntamiento», recuerda. «Y ese no es mi caso. He querido ser honesto desde el primer día y por eso he optado por aplicarme como alcalde el sueldo medio que se cobra en el Ayuntamiento, unos 1.700 euros netos«, 2.350 brutos y por extensión 32.900 anuales.

«Maliciosamente erróneas»

Alejandro Barrera García insiste en que la decisión «es lógica» y que prefiere «tener una asignación pública conocida y regulada que como se hace en otros Consistorios, donde se elevan las asignaciones por plenos y comisiones para luego decir que el sueldo es bajo. Aquí todo está claro y el municipio merece una alta dedicación».

Sus explicaciones, sin embargo, no han logrado serenar a una parte del vecindario de ahí que el edil haya optado por las redes sociales para incidir en la aclaración de «informaciones maliciosamente erróneas».

«Quiero aclarar este asunto personalmente», ha asegurado. Y ha justificado la asignación: «Llevo desde el pasado mayo sin cobrar absolutamente nada, analizando día a día todo el trabajo que se necesita dedicar y todo el que falta por hacer para un óptimo funcionamiento de esta administración local».

1.700 euros netos

«La evidencia es que, no en población, pero si en volumen de trabajo, este Ayuntamiento necesita muchas horas, más de las 8h al día que durará mi jornada laboral. Horas que ya he dedicado estos meses y cualquiera puede comprobar acudiendo al Ayuntamiento cualquier día. Y horas que voy a dedicar en exclusiva a este municipio«, recuerda.

Todo ello antes de añadir: «Algo estaba claro, no estaba dispuesto a encubrir sueldos con dietas desorbitadas como en muchos municipios lamentablemente pasa. Lo que recibiría debía ser transparente y en regla. Al final, la decisión de la cantidad monetaria, tan manida y recurrente en la pasada campaña electoral, en la cual me habían asignado ya sueldo casi de 'ministro', creo que ha terminado de desilusionar a ciertos sectores de la 'oposición'«.

Pues el criterio seguido ha sido sencillo: he realizado la media aritmética de «los trabajadores de las oficinas municipales, ni más, ni menos. Poco más de 1.700 euros mensuales. Esta decisión no gustará a todos, ni será entendida por muchos; pero voy a intentar durante estos próximos cuatro años; que los vecinos vean reflejada esta decisión en las mejoras y progreso que quiero alcanzar para nuestro municipio, y en la calidad de vida de los que en él vivimos«, concluye el edil.