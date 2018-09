El alcalde de Chozas de Abajo ve en la moción de censura «una ofensa y un desprecio a los vecinos» El alcalde de Chozas de Abajo, junto a Juan Carlos Suárez-Quiñones. / Peio García El regidor, junto al equipo de gobierno, se defiende en un comunicado ante las críticas de la oposición LEONOTICIAS DIARIO León Lunes, 10 septiembre 2018, 17:35

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chozas de Abajo ha salido al paso de las últimas informaciones publicadas sobre el mismo en relación a la Trama Enredadera. Según manifiestan en un comunicado, la moción de censura presentada en este Consistorio «es, sobre todo, una ofensa y desprecio a los habitantes de este municipio además de ser el fruto de la rabia del perdedor, la ambición por el poder de una persona, rodeada de marionetas, y la soledad de quienes ven que la gente humilde, honrada, trabajadora y cercana a los vecinos se van ganando cada vez más confianza de las gentes de estos pueblos».

De esta forma, el equipo de gobierno asegura que los concejales de la oposición «cada vez ven más lejano el volver a gobernar y lo que las urnas no les dan, quieren arrebatarlo por otros medios».

En esta línea sostienen que, «en contra de lo que dice el portavoz del Partido Popular, este equipo ha luchado por cada una de las subvenciones que desde las distintas administraciones se han convocado, por muy insignificantes que sean». Al hilo de esto señalan que en su día «nos criticaron por pedir limosnas, por solicitar a la empresa R.M.D. que nos pavimentase de caucho los parques infantiles; un año en Ardoncino y otro en Villar de Mazarife, lo que supuso 10.000 euros de ahorro municipal». También mantienen que «no solo se han solicitado para el ayuntamiento, sino que también hemos animado y ayudado a los presidentes de las juntas vecinales, de cualquier signo político, a solicitar todas las pequeñas subvenciones que para los pueblos salen».

En el comunicado también se señala que del Ministerio «tenemos prácticamente conseguida una subvención de la mitad del coste del cambio de todas las luminarias del alumbrado público del municipio: sobre 250.000 euros».

A todo esto, «hemos sumado otros ahorros, que puede englobarse como subvenciones, como es en el transporte público solo por pagar al día, sin reducir viajes como es lo que dice la oposición del Partido Popular; en dietas y comidas sobre 7.000 euros al año, en teléfonos, en débitos de anteriores legislaturas donde todo se pagaba con intereses».

Con todo esto «tienen la desfachatez de decir que no sacamos subvenciones, algo que, al menos el ahora candidato a la alcaldía, sí que reconoce que la gestión ha sido de sobresaliente. Pero los vecinos saben y se dan cuenta de todo ello».

El concejal del Partido Popular, Roberto López, «se atreve a decir, y no le importa, que se han reducido y empeorado los servicios de madrugadores y guardería municipal; pues no solo eso es mentira, como los vecinos saben, sino que además se ha mejorado. Ahora sí que hay durante el año una persona titulada para poder llevar a cabo este servicio de madrugadores. Ahora sí que se ha aumentado el servicio también a los meses de verano, novedad de este Equipo de gobierno. Ya en 2015, intentaron engañar con declaraciones y pasquines como que quitaríamos guardería, madrugadores, el transporte público, cerraríamos las piscinas y no sé cuántas otras barbaries. La realidad está en la calle y todos la conocen».

Este alcalde «siempre ha permitido a la oposición, como no podía ser de otra manera, tener acceso a todos los expedientes y documentos. Y permite fotocopiar, novedad desde 2015, expedientes completos. No existe denuncia alguna por negativa a ello. Siempre se ha gobernado por juntas de gobierno, hasta que ellos la anularon. Siempre se ha gobernado para todos los pueblos y, ahora sí, atendiendo todas las peticiones de todas las juntas vecinales y en consenso con sus presidentes».

Por todo esto, «lo que queremos aclarar y dar a conocer a los vecinos, que la mayoría ya conocen, es que la moción presentada supuestamente solo tiene un fin y es el del concejal del Partido Popular, Roberto López, de conseguir el poder que las urnas no le dieron, manejando como a simples marionetas a sus concejales y al resto de concejales de la oposición, y así de esta manera poder vengarse de lo no conseguido. Y ya tiene alguna repercusión, como es la dimisión de miembros de la junta vecinal de Antimio de Arriba, de UPL, por estar en contra de esta moción de censura. También nos consta la oposición a la misma de las ejecutivas provinciales de PP, UPL y Cs. Desconocemos porqué entonces se lleva a cabo».

«Llevarán a cabo esta moción, pero los vecinos conocen la realidad y la forma de actuar de este honrado y trabajador grupo de concejales del PSOE de Chozas. Nosotros seguiremos trabajando desde la oposición por todos».