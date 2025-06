Agreden a una joven que realizaba la lectura de contadores en un pueblo de León: «Hija de puta, vete de aquí»

Paula Hernández León Miércoles, 4 de junio 2025, 16:09 Comenta Compartir

Era un día más. Rutinario en su actividad laboral. Como todas las mañanas, Laura, una joven leonesa de 35 años, se disponía a realizar la lectura de contadores de los edificios que le habían asignado en un pueblo de la provincia de León. Eran pasadas las diez de la mañana del 3 de junio, cuando la trabajadora sufriría una agresión por parte de una vecina de la calle Ramón y Cajal de la mencionada localidad.

«Llamé al primero, y me dispuse a realizar las lecturas de contadores de ese piso y del segundo», comenta Laura, quien añade que «no es lo normal, ya que se empieza del último piso para abajo. Pero al abrirme la puerta del portal, decidí empezar por esos dos». Después subió al séptimo. El último. «La normativa de la empresa indica que debe realizarse una foto a los contadores de los vecinos. Había uno con ausente reiterado, y realicé la captura, como señala el procedimiento». Y de ahí, al sexto.

«La mujer no paraba de insultarme»

«Eres una estafadora» y «vienes a engañarnos». Fueron las primeras voces que escuchó la joven desde el piso de arriba, provenientes de una vecina que no disponía de contador de gas. «Intenté mantener la calma en todo momento, y buscar la conciliación. Incluso le enseñé mi acreditación, pero no sirvió de nada. La mujer no paraba de insultarme», relata Laura. A la mujer se unió un hombre, residente en el sexto, que tampoco disponía de contador. «Ambas personas me insultaban e increpaban. Yo intentaba mantener la tranquilidad» , asevera la joven leonesa.

La última palabra la tuvo la vecina del séptimo, con una fuerte expresión: «hija de puta, vete de aquí». Después, según el relato de la joven a este medio, alzó la muleta que llevaba y agredió a Laura violentamente. «Me puse el brazo para cubrirme. De lo contrario no sé qué hubiera podido ser», explica la joven. Su compañero, Diego, fue testigo de toda la situación. «Solemos llamarnos, no solo para informarnos de cómo se encuentra la situación de algunos edificios o chalets con los contadores, sino para hacernos compañía», explica.

Cabe destacar una situación similar que se vivió en León capital hace poco más de un mes.

Inmediatamente, Laura acudió al cuartel de la Guardia Civil y dio parte de lo ocurrido, de la situación vivida, con la casualidad de que la señora del séptimo había llamado previamente para decir que «era una estafadora». Puso la denuncia y, de ahí, a Urgencias hospitalarias, donde presentaba «traumatismo de hombro, brazo superior», según refleja el informe médico realizado en el Complejo Asistencial de León.

Temas

Guardia Civil