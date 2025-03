Descubre el colegio La Anunciata en León

Leonoticias León Viernes, 7 de marzo 2025, 09:06 Compartir

En el corazón de la educación de calidad, en el Colegio La Anunciata se fundamentan como un referente en la formación integral de los estudiantes acompañada de valores humano-cristianos. Con una oferta educativa que abarca Educación Infantil, Primaria y Secundaria en régimen concertado, así como un Bachillerato privado, garantizan una enseñanza de excelencia para todas las etapas educativas. Además, los alumnos que lo deseen pueden cursar el Bachillerato Dual Americano, una oportunidad única para ampliar sus horizontes académicos y profesionales.

Centro Examinador de Oxford

En el Colegio La Anunciata apuestan por una enseñanza innovadora y de calidad, destacando su carácter bilingüe en Primaria y Secundaria. Además, su compromiso por la formación académica y personal les lleva a ser Centro Examinador de Oxford, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de certificar su nivel de inglés con un reconocimiento internacional. Su apuesta por la internacionalización se refuerza con inmersiones lingüísticas e intercambios, que permiten a los alumnos vivir experiencias enriquecedoras en el extranjero, ya que son centro referente ERASMUS.

Imágenes de alumnos en el colegio La Anunciata de León La Anunciata

Centro Sostenible

La educación en La Anunciata va más allá de lo académico. El colegio es Centro Sostenible conservando el sello medioambiental y Referente UNICEF nivel 3, el más alto de esta categoría, distinguidos con el galardón de Mejores Colegios 2025 (MiCole) demostrando su firme compromiso con el medioambiente, los Derechos de la Infancia, dedicación y esfuerzo por una educación de calidad. También, cuentan con el Programa de Mediación Escolar, para impulsar la buena convivencia que complementa a la perfección el innovador programa LOOK Inside, una propuesta de Educación Emocional que ayuda a los estudiantes a gestionar sus emociones y desarrollar habilidades fundamentales para la vida.

Para facilitar la conciliación familiar, el colegio ofrece una amplia oferta de servicios, como madrugadores, comedor y actividades extraescolares diseñadas para cada etapa educativa. De esta manera, se garantiza un entorno de aprendizaje dinámico y enriquecedor, que atiende tanto las necesidades académicas como personales de los estudiantes.

Metodología adaptada a cada alumno

Destaca sobremanera la variedad metodológica planteada desde la necesidad de adaptarse a las necesidades individuales de cada niño, bajo esta premisa ofertan el programa de diversificación para el alumnado de secundaria. Todo ello, junto con una realidad cambiante, exige estar en permanente renovación a través de la continua formación del profesorado. En este sentido, en la enseñanza se orienta hacia las capacidades, hacia el saber hacer, convirtiendo al alumno en el centro de un aprendizaje activo y potenciando la creatividad y la investigación a través de proyectos, de trabajo cooperativo, aulas temáticas y de otras múltiples estrategias que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el uso de plataformas digitales o los espacios flexibles de aprendizaje. Asumiendo su compromiso como centro CoDiCe TIC 5 y atendiendo a las necesidades de la sociedad actual cuentan con el proyecto de robótica, una iniciativa para fomentar el aprendizaje de la programación y el pensamiento computacional desde la etapa de Infantil, y el proyecto One to One.

Una de estas metodologías es el APS (Aprendizaje y Servicio), en ella se combinan procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad a través de un proyecto que trabaja sobre las necesidades reales del entorno con el fin de mejorarlo. De forma paralela, las campañas solidarias diseñadas dentro de la Pastoral del centro ponen el talento de la comunidad educativa al servicio de la solidaridad a través de festivales, conciertos y actividades en colaboración con la ONG Anunciata Solidaria, que actúa en países como Guatemala o Ruanda, o con instituciones como Manos Unidas, Cáritas, ACCEM o Asprona (somos PREMIO LLAVE DE INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN), entre otros.

Si buscas un colegio que combine innovación, excelencia académica y valores sólidos, el Colegio La Anunciata es la mejor elección para el futuro de tu hijo.

¡Ve a conocerlos y descubre todo lo que quieren ofrecerte!

La Anunciata Web www.dominicasleon.es

Teléfono 987 806 233

