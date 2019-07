Verónica Casado, la mejor médica de familia del mundo, opción para Sanidad La médica Verónica Casado, en el centro de salud de Parquesol donde trabaja. / Gabriel Villamil «Sé que estoy en varias quinielas, pero todavía no hay nada en firme», dice la doctora ARTURO POSADA Valladolid Martes, 2 julio 2019, 21:32

Francisco Igea tiene intención de reclutar a «gente brillante» para cubrir las cuatro consejerías que tendrá Ciudadanos en el próximo gobierno. En las quinielas para Sanidad aparece la médica Verónica Casado, designada como la mejor facultativa del mundo en 2018 en la especialidad de Familia. «Me han propuesto desde varios sitios, pero de momento no hay nada en firme», explicó este martes en conversación con este diario. «Todavía no tengo nada encima de la mesa. Hay mucha gente que ha hablado conmigo de diferentes partidos, pero nadie me lo ha propuesto directamente. Sé que estoy en varias quinielas, pero puede haber más gente. Por una parte, me parece que hay cosas importantes por hacer para mejorar la atención y la planificación. Por otra, sé que es complicado. Como reto puede estar bien, pero estamos hablando de futuribles».

La doctora Casado posee experiencia en la gestión: «Fue directora médico, luego gerente de Atención Primaria y posteriormente subdirectora general de planificación sanitaria en el Ministerio de Sanidad. Conozco la Administración desde el otro lado. Puedo estar en varias quinielas, pero aún no sé qué haré si me lo proponen». La médica ve a Igea como un «hombre luchador» y «una persona honesta»: «Pelea por lo que cree».