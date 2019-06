Tudanca: «Han suspendido nuestra autonomía y estaremos gobernados desde Madrid por Casado y Rivera» Luis Tudanca, durante una rueda de prensa. / Gabriel Villamil El líder socialista acusa a PP y Ciudadanos de «ir al mercado» con los votos de los castellanos y leoneses y repartirse «asientos» con «todo el descaro» ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 13 junio 2019, 12:27

Luis Tudanca ha cargado duramente este jueves contra el preacuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León. El líder de los socialistas en la comunidad ha calificado como «una auténtica vergüenza» el desarrollo de las negociaciones entre los dos partidos. «Lo más grave es la traición a esta tierra. Han suspendido nuestra autonomía y vamos a estar gobernados desde Madrid por Pablo Casado y Albert Rivera», ha apuntado Tudanca.

El candidato del PSOE a la Junta ha afirmado que «Partido Popular y Ciudadanos han cogido los votos de los castellanos y leoneses para ir al mercado» y «con todo el descaro» «comprar y vender asientos, poder e instituciones». «Es otra de las mentiras: dijeron que lo último que harían sería hablar de cargos y ha sido lo primero que han hecho», ha subrayado.

A juicio de Tudanca, el acuerdo para que el popular Alfonso Fernández Mañueco presida la Junta a cambio de que el PP ceda a Ciudadanos alcaldías y diputaciones, supone «un cambio a peor». «Van a seguir gobernando los mismos que nos han llevado a la despoblación y a la corrupción, pero además lo van a hacer con la complicidad de Ciudadanos y el apoyo expreso en algunas instituciones de la extrema derecha, algo que también dijeron que nunca harían. Y lo han hecho suspendiendo la autonomía de Castilla y León, porque ninguna de las decisiones se han tomado aquí. Mandaron a dos hombres de negro desde Madrid, se sentaron el señor Casado y el señor Rivera y han comprado y vendido los intereses de los castellanos y leoneses. Eso es lo que está sucediendo y les pasará factura».

Luis Tudanca ha resaltado que el PSOE seguirá «con la cabeza bien alta y con la conciencia limpia» para defender los intereses de los castellanos y leoneses. «Vamos a seguir estando allí donde nos necesitan, haciendo propuestas y reivindicando soluciones para la despoblación, la sanidad y la educación públicas, para nuestro medio rural, empresas, y nuestros trabajadores y trabajadoras. Vamos a seguir dando la batalla. No han podido con nosotros y no van a poder tampoco en el futuro».

El secretario general del PSOE en Castilla y León ha evitado valorar lo que supone para él personalmente la decisión de Francisco Igea, líder de Ciudadanos en la región, de aceptar el pacto con el PP. «Eso no es lo más importante. No se trata de que me traicionen o que me sienta decepcionado. Me parece que los que se sienten traicionados y decepcionados hoy son los castellanos y leoneses, que votaron mayoritariamente por el cambio. También los que votaron a Ciudadanos y al señor Igea, pero esa responsabilidad la tendrá que asumir él. Yo voy a dormir tranquilo. Él no».