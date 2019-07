Tudanca: «No podemos tolerar que Maroto sea senador por Castilla y León y votaremos en contra» Luis Tudanca, este martes / A. P. La decisión de los socialistas deja ahora la pelota en el tejado de Ciudadanos ARTURO POSADA Valladolid Martes, 23 julio 2019, 14:08

Luis Tudanca ha avanzado este martes que el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la designación del vitoriano Javier Maroto como senador autonómico a propuesta del PP. El líder autonómico del PSOE ha denunciado el «cambalache» que supone proponer a «alguien que defiende que Treviño forme parte del País Vasco y que atenta contra la integridad territorial de Castilla y León, que defiende que el puerto seco que se instaló en Pancorbo cambiara su ubicación a Álava y, por tanto perdiéramos, riqueza y empleo en esta comunidad». «No podemos permitir que represente a esta comunidad a alguien que ha defendido y votado las vacaciones fiscales vascas, que perjudicaban a nuestras empresas y que defiende intereses contrarios a los de esta tierra. Esta tarde, en el Pleno de las Cortes de Castilla y León vamos a votar en contra», ha anunciado Tudanca. Esto supone que el Grupo Socialista votará en contra también de los dos nombres propuestos por el PSOE, Teresa López y Fran Díaz, ya que la votación es conjunta. «Quiero agradecer la generosidad de los dos compañeros del Partido Socialista, que han comprendido al instante esta decisión del Grupo Parlamentario Socialista. Ellos están anteponiendo los intereses de Castilla y León a los suyos», ha añadido Tudanca.

La decisión de los socialistas deja ahora la pelota en el tejado de Ciudadanos, que en principio iba a decantarse por la abstención. Sin embargo, si el grupo naranja no vota a favor de la designación de Javier Maroto, los números no saldrán, ya que en primera votación se necesita mayoría absoluta y en la segunda más síes que noes. El PSOE tiene 35 procuradores, el PP 29, Ciudadanos 12 y el Grupo Mixto 5.

Tudanca ha explicado que el PP propuso de «forma unilateral» a Javier Maroto como senador autonómico por Castilla y León. «En realidad no lo hizo el PP de aquí, sino el de Madrid, que es el que toma las decisiones en esta comunidad autónoma y el que decide todas y cada una de las acciones del PP de Castilla y León, Ciudadanos y la Junta. Esto nos parece un absoluto escándalo. La ley exige que para ser senador de esta tierra hay que vivir en esta tierra y el señor Maroto no lo hace. Lo que ha hecho es empadronarse en un pueblo de esta comunidad [Sotosalbos, Segovia] en fraude de ley para ser senador de Castilla y León. No podemos tolerarlo».

El líder autonómico del PSOE ha declarado que no le sorprendería que Ciudadanos «una vez más siga adelante con esta dieta tan poco variada de las últimas semanas y trague con un nuevo ataque a los castellanos y leoneses». El partido naranja, al que la decisión del PSOE le ha pillado con el pie cambiado, no ha querido hacer declaraciones sobre la postura de su voto, aunque sí lo comentará una vez haya tenido lugar el Pleno, fijado para las 17:00 horas de esta martes.