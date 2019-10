El Tribunal Europeo acepta la caza del lobo si no hay alternativas Un cazador muestra un lobo abatido. / El Norte La Junta afirma que esta postura «avala» la gestión que se está haciendo al sur del Duero, donde es especie protegida SILVIA G. ROJO Miércoles, 16 octubre 2019, 11:29

La interpretación de la directiva europea sobre las excepciones al abatimiento de especies estrictamente protegidas, como es el lobo al sur del Duero, ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien ha sentenciado que siempre que no exista otra opción se podrían realizar controles a través de la caza pero de forma limitada. El pronunciamiento de este tribunal llega tras la consulta realizada desde Finlandia por cuestiones relacionadas con el furtivismo.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente recordó que en esa parte de la Comunidad «se viene ordenando controles selectivos excepcionales de ejemplares de dicha especie», eso sí, siempre y cuando se produzcan «daños importantes a la ganadería y no existiendo otras medidas alternativas eficaces que puedan controlar o reducir los daños, el control a través de caza controlada de estos ejemplares sea la única solución posible».

La interpretación que hace la Junta es que sus actuaciones están «avaladas» tanto por la citada sentencia como por las conclusiones del abogado general de la Unión Europea. Esas acciones, por otra parte, «son comunicadas a la Comisión Europea según el procedimiento establecido por la Directiva, sin que se haya planteado incidencia alguna», explican estas mismas fuentes.

Las reacciones Consejería de Medio Ambiente «La Junta viene ordenando controles selectivos excepcionales de ejemplares de la especie» Aurelio González, Coord. UPA «Con esto queda superado el argumento de no poder actuar más allá de lo que marca Europa» Luis Suárez, WWF «La sentencia no niega la herramienta de la gestión cinegética, pero siempre que no existan otras alternativas»

Para Donaciano Dujo, presidente de Asaja, la sentencia pone de manifiesto que en Castilla y León «las cosas se están haciendo bien, el lobo sí se puede controlar al sur del Duero cuando se aprecien daños importantes en el sector ganadero».

Aurelio Pérez, coordinador de COAG, desconfía tanto de lo que pueda suponer esa sentencia como de las acciones que se llevan a cabo ahora mismo, «no son efectivas». En su opinión, «hay que controlar las manadas y activar cupos que se lleven a efecto para reducir el número de ejemplares».

Aurelio González, coordinador de UPA, aprecia que con esta sentencia «queda superado» el argumento a veces utilizado por las administraciones tanto estatal como autonómica de «no poder actuar más allá de lo que marcan las autoridades europeas» y por lo tanto «se podría actuar en situaciones extremas, como las que sufre actualmente nuestra comunidad».

Jesús Muñoz, responsable de ganadería en UCCL, asegura que esta sentencia «es lo mismo que teníamos, en situaciones límite se autorizan batidas por lo que esto, no cambia nada». En su provincia, Ávila, califica la situación de ataques de lobo como «límite», asegurando que «cada vez son mayores». «Hace unos días nos contaba un ganadero que en tan solo dos meses el lobo le había matado 24 terneros. De esto, desgraciadamente hay mucho en Ávila y no se arregla».

Para el presidente de la Oficina Nacional de Caza, Felipe Vegue, la sentencia que llega desde Europa es «la entrada en razón frente a tantas interpretaciones y problemas», al tiempo que «ratifica lo que se estaba haciendo y pueden darse casos en los que se autorice la caza deportiva». Vegue pone de manifiesto que en relación de los cupos fijados cada año para matar lobos «nunca se han cubierto, quedando hasta por debajo del 50%».

La visión de Luis Suárez, responsable de especies de WWF, difiere totalmente de lo expuesto hasta ahora, aunque reconoce que «efectivamente, en un momento dado, no se niega la herramienta de la gestión cinegética en situaciones excepcionales, pero hay que justificar que no existan otras alternativas, y que se utilice la excepcionalidad en la normativa cuando todo lo demás se ha agotado y eso es algo que no ha demostrado Finlandia con el tema del furtivismo, que era sobre la cuestión que se preguntaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea».