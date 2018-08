Las tasa de graduados en ESO en Castilla y León alcanza el 83%, 4,3 puntos por encima de la media nacional Gráfico En el caso de Bachillerato y de educación superior la Comunidad también presenta niveles mejores que en el conjunto autonómico ICAL Lunes, 13 agosto 2018, 17:29

La tasa bruta de graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Castilla y León, la relación entre el alumnado que termina con éxito esta etapa educativa, independientemente de su edad, y el total de la población de la 'edad teórica' de comienzo del último curso -15 años-, alcanza el 83 por ciento, 4,3 puntos por encima de la media nacional (79,3 por ciento), y se sitúa como la quinta mejor del país, según el informe 'Sistema estatal de indicadores de la educación', elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en base a datos del curso 2015-2016, en el que también se pone de manifiesto que la Comunidad también presenta mejores niveles en la tasas de Bachillerato y educación superior.

En el caso de ESO, sólo Asturias (87,8 por ciento), País Vasco (86,8 por ciento), Cantabria (86,2 por ciento) y Navarra (83,8 por ciento), presentan mejores tasas que Castilla y León, mientras que en el extremo opuesto aparecen Baleares (70 por ciento), Valencia (73 por ciento), Castilla-La Mancha (75,4, por ciento), Andalucía (77,1 por ciento) y Aragón (77,2 por ciento).

Según el sexo, la diferencia entre las tasas de mujeres y hombres que se gradúan al finalizar la ESO en la Comunidad es de 11,1 puntos a favor de las mujeres. Esta diferencia es más reducida en Principado de Asturias (4,4 puntos), Cantabria (5,2 puntos) y Navarra (6,5), y más elevada en La Rioja (15,4) y Extremadura (14,0).

Analizando la evolución de la tasa bruta de graduados en ESO, desde el curso 2006-2007, se observa un aumento de 6,4 puntos, que en el conjunto de España ha sido del 10,1 por ciento. Todas las comunidades han visto incrementadas sus tasas en este período, destacando Extremadura (13,2 puntos) y Valencia (12,9 puntos).

En cuanto a la tasa de graduados en Bachillerato, Castilla y León también se encuentra por encima de la media nacional y con un 63,7 por ciento, ocupa el cuarto lugar por detrás de País Vasco (71,1 por ciento), Asturias (66,9 por ciento) y Madrid (66,1 por ciento). Baleares (43 por ciento), Valencia (51,9 por ciento), La Rioja (54 por ciento) y Murcia (55,4 por ciento) ocupan las últimas posiciones.

En este caso la diferencia por sexos es aún mayor que en el caso de la ESO, ya que mientra las tasa femenina alcanza hasta el 71,6 por ciento, la masculina se queda en el 56,3 por ciento, lo que supone una diferencia de 15,3 puntos, mientras que a nivel nacional las distancias se recortan al 14,6 por ciento.

También cabe destacar la gran diferencia entre la tasa de graduados de Bachillerato (63,7 por ciento) y la de graduados en Ciclos Formativos de Grado Medio (27 por ciento), porcentaje que a nivel nacional baja al 24,7 por ciento. En FP de Grado Medio destacan Cantabria (35,4 por ciento) y Asturias (31,9 por ciento.)

Al contrario que en el Bachillerato, en los Ciclos Formativos de Grado Medio, la tasa de titulados hombres es mayor que la de tituladas, aunque la diferencia es de tan solo 1,7 puntos, una décima menos que en el conjunto de España, que desde el curso 2007-2008 ha visto como la tasa de graduados en Bachillerato ha aumentado en 12,9 puntos. Por su parte, la tasa de los titulados en Ciclos Formativos de Grado Medio creció 7,9 puntos porcentuales en la última década.

Estudios superiores

En cuanto a los estudios superiores, el 45,5 por ciento de los castellanos y leoneses de entre 25 y 29 años tienen estudios superiores, porcentaje que a nivel nacional baja hasta el 44,3 por ciento. En este caso la Comunidad ocupa el noveno lugar, muy lejos de País Vasco (60,4 por ciento), Principado de Asturias (56,6 por ciento) y Comunidad de Madrid (54,6 por ciento). Otras diez comunidades se sitúan entre el 50 y el 40 por ciento, mientras que los valores más reducidos se registran en Andalucía (34,9 por ciento), Castilla la Mancha (35,3 por ciento), Extremadura (36,6 por ciento) y Baleares (37 por ciento).

De acuerdo con el tipo de titulación, y a nivel nacional, el 30,4 por ciento de la población de 25 a 29 años habría alcanzado una titulación universitaria y 13,9 por ciento tendría una titulación superior no universitaria. Se ha de tener en cuenta que dentro de los titulados universitarios se incluyen personas que además poseen una titulación superior no universitaria. Si se considera el tipo de titulación alcanzado por sexo, se observa que los porcentajes para la titulación no universitaria son muy similares para hombres (14 por ciento) y mujeres (13,9 por ciento), pero existe una diferencia muy significativa para la titulación universitaria, 36,5 por ciento para mujeres y 24,3 por ciento para hombres.

En la Unión Europea en 2017 el 38 por ciento de la población de 25 a 29 años tiene nivel de Educación Superior, siendo Chipre (58,2 por ciento), Irlanda (53,5 por ciento) y Lituania (52,8 por ciento) los países que presentan los valores más altos, mientras los más bajos aparecen en Rumanía (24,8 por ciento), Italia (26,8 por ciento), Hungría (28,2 por ciento) y Alemania (28,6 por ciento). España, con 44,3 por ciento, se sitúa 6,3 puntos por encima de la media de la UE.

Población adulta

Por otro lado, el mismo informe del Ministerio de Educación también analiza el nivel de formación de la población adulta, en el que Castilla y León ocupa la novena plaza en el conjunto autonómico, ya que, según datos relativos a 2017, el 59,8 por ciento de la población entre 25 y 64 años ha finalizado al menos estudios de segunda etapa de Educación Secundaria, mientras que la media nacional se sitúa en el el 59,1 por ciento.

Las comunidades autónomas con los mayores porcentajes de personas con al menos estudios de segunda etapa de Educación Secundaria son Madrid (72,9 por ciento), País Vasco (71,2 por ciento), Navarra (67,9 por ciento) y Cantabria (65,7 por ciento).