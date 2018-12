Solo un 10% de mujeres estudian los grados de FP con más demanda

«Estaba en Ingeniería Mecánica, pero no me sentía realizada»

Alba es la única chica en una clase de 23 alumnos. Estudia Mecatrónica Industrial. Aunque en realidad no sabía qué era eso hasta que, convencida de que la universidad no era lo suyo, decidió investigar a ver qué encontraba allende los muros. «Estaba en segundo de Ingeniería Mecánica. Eran clases de pizarra y no me sentía realizada. Me puse a investigar y vi la opción de los grados superiores de FP, pero en Internet no encontraba mucha información. Así que me recorrí la ciudad preguntando y me enteré de que en Cristo Rey hacían una exposición. Vine y vi a los alumnos de 2º haciendo la exposición, enseñándote las cosas, y eso me motivó a venir. Porque Mecatrónica es muy general, tienes tanto de autómatas como de mecánica, electricidad, parte de diseño... Me llamó muchísimo la atención y aquí estoy».

Durante la conversación, en un aula plagada de instalaciones, interruptores, circuitos y máquinas, reflexiona sobre qué se puede cambiar para que más chicas se decidan a cursar FP, especialmente modalidades como la que ella ha elegido. «Hice la ESO, Bachillerato, veía asignaturas que me gustaban y otras que no... Nunca tuve claro qué hacer, pero en esta sociedad parece que te encarrilan a hacer una carrera y no te dan pie a ver qué te gusta. Todas las charlas que nos dieron en el instituto eran encaminadas a cómo había que hacer la matrícula de la Universidad, qué grados tenían, y nunca una charla sobre grados superiores de FP. Eso sí te condiciona mucho», explica. Aunque en realidad lo del condicionamiento, explica, comienza mucho antes. Incluso lejos de las aulas, en casa. «No sé qué es lo que te lleva a elegir un rol u otro, pero ya desde pequeños te regalan juguetes condicionados. A los chicos cosas para construir o reparar y a las niñas, no», dice. Aunque ese no fue su caso, ni mucho menos. «Mis padres no hicieron carrera, no tienen nada que ver con este sector, pero es algo que me gustaba desde pequeña, así que mi madre me compraba coches teledirigidos o cosas de fabricar, y mis tíos, muñecas. Me acuerdo de cuando mi madre me regaló una carabina para pegar tiros en el patio, mis tías se llevaban las manos a la cabeza», se ríe.

Sabe, porque así lo dicen las estadísticas, que tendrá trabajo asegurado cuando acabe el ciclo de grado superior de Mecatrónica Industrial. O al menos la garantía de que podrá empezar a trabajar en lo suyo de inmediato. «Te llama la atención, porque te dicen que tienes más posibilidades por ser chica, pero no creas.», desconfía. «En este sector no hay tantas mujeres como parece, pero como las empresas tienen ayudas para contratar a gente en riesgo de exclusión, mayores de 55, menores de 25 y mujeres... No sé si es una acción correcta, aunque tampoco me parece mala».

Porque si algo quiere es que todo se vea con normalidad. Difícil, claro. «Te hace tener más paciencia. Se nota en algunos comentarios, o cómo te tratan. O tienen más cuidado contigo, no sé por qué, porque soy un alumno como cualquier otro. O presuponen que vas a ser más organizada o más lista que los demás, o que te vas a manchar menos las manos. Cuando estuve de prácticas el curso pasado, que hice un curso adicional de electricidad, me dijeron los compañeros que me esperaban más pija», dice asombrada. «O que hagan una broma en clase subidita de tono y te digan, solo a ti, que te tapes los oídos. Y siempre está la duda de si dices algo o no, para que no te llamen exagerada».

El clásico 'chica, cómo te pones' que tantas como ella han sufrido cuando han decidido no callarse la boca en algunas circunstancias. Y que no es exclusivo de la FP, desde luego. «A veces mis compañeros o mis amigos, que están en carreras de Teleco o Informática -también con un escaso porcentaje de alumnas-, cuando oyen que llega una chica nueva van corriendo a ver cómo es. Es exagerado. No sé si se plantean cómo se puede sentir esa persona por el hecho de ser observada solo por ser mujer. Yo se lo intento explicar, desde luego», explica Alba.

En cuanto a lo de la ventaja competitiva por ser mujer, advierte que no acaba de creérselo del todo. «Este beneficio de ser mujer para que te contraten te vale con empresas grandes. He oído casos como el de una empresa pequeña en la que no contrataron a una mujer porque como los trabajadores no sabían comportarse delante de una mujer, el jefe prefería contratar a un hombre».

Confía en que, cuando consiga acabar el grado superior y acceder al mercado de trabajo, su ejemplo y el de otras compañeras que también estudian en minoría les pueda servir a otras niñas «para ver que hay mujeres mecánicas».