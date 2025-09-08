Sánchez anuncia la inversión de 50 millones para el una gigafactoría de baterías en Valladolid Según explicó el presidente del Gobierno, será construida por Inobat Iberia y creará 260 empleos directos y 500 indirectos con una inversión total de 700 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una inversión del Ejecutivo nacional de 50 millones de euros para el desarrollo de una nueva gigafactoría de baterías en Valladolid, que será construida por Inobat Iberia.

Según explicó Sánchez durante la clausura de la jornada 'España, vanguardia de la industria verde', celebrada en Madrid, la iniciativa de Inobat en Valladolid permitirá crear 260 empleos directos y 500 indirectos gracias a una inversión total de 700 millones de euros.

El presidente del Gobierno enmarcó la inversión de su Ejecutivo en este proyecto dentro de la apuesta por «la descarbonización y la industria verde», que también se llevará a cabo con el fomento de la compra pública verde a través de obligaciones e incentivos o de la inclusión de requisitos, en la contratación pública, para la compra de productos cuya huella de carbono sea nula o reducida.

El ministro Puente lo celebra

«Es bonito ver que el trabajo da resultados, aunque nunca sea fácil. ¡Feliz día de la Patrona de Valladolid!». Así valoró el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en su cuenta de la red social X, el anuncio que realizó hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una inversión del Ejecutivo nacional de 50 millones de euros para el desarrollo de una nueva gigafactoría de baterías en Valladolid, que será construida por Inobat Iberia.

Puente recordó que un 15 de enero de 2023, cuando todavía era alcalde de Valladolid, salió a las 4 horas de su casa camino de Bratislava (Eslovaquia), acompañado de la por aquel entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, para «trabajar en la implantación de Inobat en Valladolid tras el interés mostrado por esa empresa».

En la publicación realizada en X, recogida por Ical, acogió con buen grado que hoy se conozca que dicho proyecto haya sido seleccionado en el PERTE Vec III del Gobierno de España. «Es bonito ver que el trabajo da resultados», remarcó Puente.