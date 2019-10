Puente suspende una reunión con Igea y el vicepresidente de la Junta dice que «roza el esperpento» El vicepresidente de la Junta y el alcalde de Valladolid. El 'número dos' del ejecutivo autonómico achaca la cancelación a que el regidor vallisoletano no quiere encontrarse con él ARTURO POSADA Martes, 1 octubre 2019, 11:38

Una reunión prevista para este martes por la tarde entre el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha quedado suspendida después de que el regidor vallisoletano se negara a encontrarse cara a cara con Igea, según explica el vicepresidente del ejecutivo autonómico.

«Estaba fijada desde la semana pasada para hablar de la Seminci y otros asuntos de Cultura que teníamos pendientes. Yo manifesté al consejero mi intención de participar al tratarse de un asunto importante y para darle una mayor relevancia. Hoy me desayuno con que el señor el alcalde, dada mi presencia, ha decidido no venir. Es algo que roza entre el ridículo y el esperpento», ha declarado Igea este martes.

El vicepresidente de la Junta recuerda que él mantiene una «relación institucional» con el regidor vallisoletano. «Yo no tengo amigos ni enemigos entre los alcaldes ni presidentes de Diputación. Pretendemos atender a todo el mundo y dar a los asuntos la relevancia que nos parece importante. Esto es una cosa absolutamente intolerable. Uno no puede anteponer sus fobias al interés general. Además, es una falta de educación elemental. Viene a pedirnos una ayuda y nosotros estamos dispuesto a darla, pero él no puede condicionar el protocolo».

Francisco Igea, que ha mantenido fuertes pugnas dialécticas con Óscar Puente en Twitter (hasta que fue bloqueado por el alcalde de Valladolid), sostiene que no tiene ninguna relación «ni buena ni mala con él». «No hay nada personal. Yo soy el vicepresidente de la Junta y él, el alcalde de Valladolid. Debemos mantener una relación institucional en beneficio de todos los ciudadanos. Nosotros vamos a estar siempre atentos a la ciudad de Valladolid, una de las ciudades más importantes de la comunidad. Lo único que pedimos es un poco de respeto institucional y buena educación».

Igea confía en que Puente recapacite sobre su actuación. «Supongo que alguien le dirá que está equivocado. Esto no está dentro del chascarrillo. Es una falta de respeto institucional que no vamos a tolerar», avisa el vicepresidente de la Junta.