Así puedes conseguir el Carné Joven Europeo durante un año de la Junta Además, regalará experiencias culturales y multiaventura a los cien primeros que lo tramiten

La Junta de Castilla y León ofrece el Carné Joven Europeo de forma gratuita y durante un año a quienes lo tramiten entre este martes y el miércoles. Además, regalará experiencias culturales y multiaventura a los cien primeros jóvenes que lo tramiten durante estos dos días, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Juventud.

La iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pretende dar visibilidad a un carné que, según explica la Junta en un comunicado remitido a Ical, «es la puerta de acceso de los jóvenes a una vida cultural y deportiva activas», y también busca el fomento de «un turismo juvenil sostenible y un ocio responsable».

Así lo manifestó, de hecho, la directora general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, Estela López, durante la visita al parque de aventuras 'El Amogable', ubicado en la localidad de Navaleno (Soria), donde está teniendo lugar un campamento para menores de entre 11 y 13 años organizado por la entidad Ymca, cuyo trabajo está centrado en mejorar la sociedad a través del desarrollo integral de la juventud y que lleva años colaborando con la Junta.

Por su parte, 'El Amogable' es un parque de cuerdas adaptado a personas con movilidad reducida que pertenece a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, en el que se está desarrollando este campamento privado. De hecho, el de la Comunidad es un territorio muy cotizado para realizar actividades multiaventura que van más allá de las iniciativas públicas: entre junio y lo que va de agosto, han tenido lugar 3.252 campamentos privados con 222.098 participantes.

López anunció la gratuidad del Carné Joven Europeo durante un año para aquellos que lo soliciten entre hoy y mañana, de 9 a 14 horas, en las secciones de Juventud en cada provincia. Además, los 100 primeros van a tener una recompensa, ya que recibirán una experiencia gratuita, como una estancia en albergues juveniles, actividades multiaventura, entrada para escape rooms, monólogos, actividad en kayak, rocódromo o teatro, entre otras.

Junto a esto, Estela López lanzó la campaña multimedia 'Yo elijo Castilla y León', mediante la que se da voz a jóvenes de distintos sectores y sensibilidades de la Comunidad que ponen rostro a diferentes acciones implementadas por la Junta en el ámbito de Juventud. Una campaña en formato vídeo que se distribuirá por las redes sociales de la Junta.