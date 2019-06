El PSOE carga contra las medidas acordadas entre PP y Cs y acusa a Igea de hacer «jueguecitos» Virginia Barcones, durante la rueda de prensa de este lunes. / A.P. Virgina Barcones recuerda que el candidato de Cs dijo en campaña que los populares habían «sumergido a la comunidad en corrupción y despoblación» ARTURO POSADA Valladolid Lunes, 24 junio 2019, 14:29

Las cien medidas firmadas entre PP y Ciudadanos como paso previo a un pacto de gobierno en Castilla y León han encontrado este lunes la respuesta del PSOE. Virginia Barcones, procuradora por Soria y vicesecretaria de los socialistas en la comunidad, ha recordado que su partido ganó las elecciones de manera clara en Castilla y León y que Ciudadanos ha pasado de apostar por la «regeneración» a hacerlo por la «degeneración». «Solo tengo que suscribir las palabras del señor Igea: muchos votantes de Ciudadanos están decepcionados y cabreados. Y lo están porque hace lo contrario de por lo que le votaron. Él dijo en campaña electoral que 32 años de gobierno del Partido Popular habían sumergido a esta comunidad en corrupción y despoblación. No tengo nada más que añadir a sus palabras», ha apuntado Barcones.

La vicesecretaria del PSOE en Castilla y León ha recordado que Francisco Igea, líder de Ciudadanos en la comunidad, «tenía otro camino». «Se lo ha marcado hace unos minutos el señor Toni Roldán, portavoz económico de Ciudadanos, que deja el partido por el giro a la derecha y dice que los costes de la estrategia de Ciudadanos son demasiado altos para España».

Tras el anuncio de Toni Roldán, el propio Igea, englobado también en el área más liberal del partido naranja, ha cambiado la foto de sus perfiles en redes sociales y ha publicado una imagen de un abrazo con su ya excompañero.

Barcones no ve muchos resquicios para que Igea pueda enfrentarse al presidente nacional de Cs, Albert Rivera, y siga un camino alternativo que evite que fructifique el pacto con el PP en Castilla y León. «Aquí estamos desde e primer día con estos jueguecitos. Parece la polka: un paso para adelante, dos pasos para atrás. Hay que ser más serio y tener más respeto a las instituciones de esta comunidad autónoma. El hecho de que presentaran este acuerdo el mismo día que se constituía el Parlamento soberano de Castilla y León dice mucho de ante qué tipo de partidos y responsables nos encontramos».

Virginia Barcones ha destacado algunas de las «medidas especialmente sangrantes» que han suscrito Alfonso Fernández Mañueco, líder regional de los populares, y Francisco Igea. «En las medidas 6 y 11 Ciudadanos asume que Castilla y León es una clínica de desintoxicación de la corrupción del PP. Por eso les recuerda que hay una ley de morosidad y hay que pagar a la gente en el tiempo que marca la ley y que no se pueden adelantar facturas. Será que Ciudadanos lo ha visto, pero es que hay una ley que ya dice eso. Más sangrante es el punto 11, en el que se habla de que se penalizarán ofertas en los concurso de obra pública que no cumplan los niveles de calidad o que hayan presentado modificados no justificados. Es una barbaridad. Hay una ley de contratos en nuestro país que dedica una parte muy importante a prohibir este tipo de conductas. Le digo a Ciudadanos: si tienen constancia de esto, que acudan al juzgado, a la Fiscalía».

Virginia Barcones considera que «uno se queda tonto cuando ve la medida 88», en la que se dice que se evaluará el Plan de Desarrollo Rural. «Sí, el 25 de junio. Está convocado, como todas las comunidades autónomas y como todos los años. También vemos con estupor cómo los que venían a quitar chiringuitos de colocación no quitan ninguno y aparecen cuatro nuevos».

«Nos preocupa también que se rebajen algunos de los acuerdos de comunidad. En uno de los puntos, se refieren al I+D+i, pero ya no hablan del 3% que tenemos firmado y ahora hablamos de inversión autonómica hasta niveles comparables a otros de referencia de Europa», ha añadido Barcones.

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León califica como «lo más duro del documento» el único punto referido a la despoblación en el acuerdo de programa PP-Cs. «Nos estamos desangrando y necesitamos políticas y dicen que se creará un grupo de trabajo de expertos. ¿Otro grupo? ¿De verdad? Esto es un insulto a la inteligencia de los que vivimos en Castilla y León y en los territorios despoblados. Es un insulto al trabajo de los miles de expertos que llevan años trabajando. Hay miles de estudios y diagnósticos, pero ellos ya adelantan que tienen un año. Es decir, que un año no piensan hacer nada ante al principal problema que tiene Castilla y León. Este es el nivel del acuerdo suscrito entre PP y Ciudadanos».

Barcones ha declarado que el PSOE está «para defender los intereses» de los castellanos y leoneses con un proyecto «autónomo». «En el Partido Socialista no vienen señores de negro a quitar la voz a los ciudadanos de Castilla y León. Alzaremos alta y clara nuestra voz, como hemos hecho siempre. Mucho tiempo para repartirse las instituciones y ni siquiera disimulan para hacer ver que no tenían proyecto ni por separado ni de forma conjunta. Dejen de subestimar la inteligencia de los ciudadanos de la comunidad, que ya dijeron que querían cambio. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda».