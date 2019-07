El primer gobierno de Mañueco se conocerá el lunes Pablo Casado (izquierda) y Alfonso Fernández Mañueco (derecha), sonríen tras la toma de posesión. / Henar Sastre El Partido Popular y Ciudadanos gobernarán conjuntamente Castilla y León, en virtud del pacto alcanzado entre las dos formaciones que culminó con la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente ARTURO POSADA Viernes, 12 julio 2019, 21:45

Si las previsiones no fallan, el próximo lunes se desvelarán los nombres de los consejeros que formarán el próximo gobierno PP-Ciudadanos en la Junta de Castilla y León. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, mantendrá ese día un contacto con Francisco Igea, líder regional de Ciudadanos, y próximo vicepresidente y portavoz, así como consejero de Transparencia, Regeneración y Gobierno Abierto. La idea es que el próximo gobierno autonómico ya quede definido oficialmente el lunes y los consejeros puedan ser presentados formalmente el martes, de acuerdo al calendario que se maneja.

Igea bromeó este viernes sobre los nombres que han aparecido en los diferentes medios de comunicación (el gestor cultural Raúl Fernández Sobrino se perfila como consejero de Cultura y Turismo, según publicó 'Abc', y su nombre se une a los de Verónica Casado como probable consejera de Sanidad y Germán Barrios como gran candidato para la Consejería de Industria y Empleo, todos ellos a propuesta de Ciudadanos). «Leo a menudo la prensa para saber lo que he hecho el día anterior», ironizó Igea, quien insistió que corresponde a Fernández Mañueco como presidente anunciar a los consejeros.

«Pueden ser los nombres que aparecen en la lista, o pueden ser otros, pero hablar de ello hoy no me parece ni elegante ni correcto», sentenció el líder autonómico de Ciudadanos, que insistió en que la composición se conocerá la «semana que viene», sin entrar a especificar si será el lunes o no. «Espero que más pronto que tarde», concluyó Igea, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El Partido Popular y Ciudadanos gobernarán conjuntamente Castilla y León, en virtud del pacto alcanzado entre las dos formaciones que culminó con la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente y la jura del cargo en el día de este viernes. El PP designará a los responsables de seis consejerías: Economía y Hacienda; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Fomento y Medio Ambiente; Familia e Igualdad de Oportunidades; Educación; y Presidencia. El encargado de esta última consejería se encargará de las relaciones con las Cortes, los servicios jurídicos, la administración local, la función publica, la comunicación y las relaciones institucionales.

Cs asumirá Transparencia y Gobierno Abierto; Sanidad; Industria y Empleo (que no llevará aparejadas las cuestiones relacionadas con economía, competitividad y energía), y la de Cultura y Turismo, así como la portavocía.