El presidente de la Junta defiende la «titularidad estatal» de Torneros y destaca la inclusión del noroeste en el eje Atlántico Parcela para el centro logístico de Torneros. UPL advierte de que el informe ambiental del centro logístico caduca en un año sin que se haya desarrollado por la Junta, ni el Gobierno central ICAL Martes, 11 diciembre 2018, 18:09

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, defendió hoy la «titularidad estatal» de la plataforma logística de Torneros, ubicada en los municipios de Onzonilla y Vega de Infanzones (León), con una superficie cercana a los dos millones de metros cuadrados, después de que el procurador de UPL Luis Mariano Santos advirtiera de que el informe ambiental caduca en un año sin que se haya desarrollado.

En la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes, Herrera aseguró que la Junta apoya y sigue apoyando el desarrollo de Torneros y el resto de enclaves logísticos de la provincia de León y reclamó algo de «cariño» a la UPL, después de que hace unos días el Consejo europeo de Ministros de Transporte aprobara finalmente la inclusión del noroeste en el Corredor Atlántico.

El parlamentario 'leonesista' denunció que la Junta y el Gobierno se mueven en la «confusión» sobre a quien corresponde los estudios técnicos y el encaje territorial, que el Ejecutivo central atribuyó en una respuesta reciente a la administración autonómica. Además, criticó que se mantenga el «galimatias» sobre la competencia de su desarrollo, si bien señaló que con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se le ha disparado al PP el «gen reivindicativo».

Herrera recordó a Santos que incluyó este proyecto entre las reclamaciones de la Comunidad en la reunión que mantuvo a finales de noviembre con el presidente del Gobierno. Además defendió que la Junta aprobó la planificación urbanístisca de esta plataforma ferroviaria y añadió que el estudio de viabilidad económica le corresponde al Ministerio de Fomento.

El presidente lamentó que el procurador 'leonesista' utilice la estrategia de «Ernesto, yo me pregunto y yo me contesto», mientras que Luis Mariano Santos lamentó que se planteara una partida entre el Gobierno y la Junta sobre Torneros y señaló que quien va de «farol» termina pagando las consumiciones. En este caso, confió en que al final la factura no corra a cargo de los ciudadanos.

Finalmente, Herrera defendió la inversión de hasta 16 millones en el Cetile de Chozas de Abajo y en el enclave Cylog de Ponferrada (León), así como las bonificaciones en los precios del polígono industrial de Cubillos del Sil o el plan territorial para Villadangos del Páramo. Sin embargo Luis Mariano Santos reclamó el desarrollo de Torneros, por donde pasan unos 8.503 trenes de mercancías, por lo que destacó su importancia por la llegada a León de plantas de Mercadona, Decathlon o Inditex.