Más de 13.000 personas celebran ya en Villalar de los Comuneros el Día de Castilla y León Gabriel Villamil La lluvia caída durante la madrugada y primeras horas de la mañana ha dado una tregua hasta la tarde, cuando puede regresar la nubosidad e incluso producirse tormentas EL NORTE Valladolid Martes, 23 abril 2019, 12:37

Alrededor de 13.000 personas se han dado cita a estas horas de la mañana en Villalar de los Comuneros para celebrar el Día grande de Castilla y León. La lluvia caída durante la madrugada y primeras horas de la mañana ha dado una tregua hasta la tarde, cuando puede regresar la nubosidad e incluso producirse tormenta. Así lo ha señalado la Aemet en un comunicado recogido por Europa Press con una predicción especial para la jornada del Día de Castilla y León.

El presidente de las Cortes de Castilla y León y de la Fundación Villalar, Ángel Ibáñez, ha recordado que este 23 de abril se conmemora la batalla en la que los Comuneros, que se habían levantado contra el rey Carlos V debido a la implantación de impuestos, la pérdida de libertades y la falta de representación. «La batalla se cobró la vida de los Comuneros, pero no de los ideales que mantuvieron, cuestión que aún hoy sigue viva», ha apuntado el presidente de las Cortes.

Ibáñez también ha recordado al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien no ha podido acercarse a la localidad vallisoletana, como ha sido tradición a lo largo de su legislatura, debido a una afonía que se lo ha impedido y a quien ha deseado una pronta recuperación.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha augurado que, al igual que vaticinaba Antonio Machado en el poema al olmo seco, tras la lluvia de abril y el mes de mayo saldrán las hojas en la Comunidad Autónoma que, en este caso, ha augurado serán de color naranja. Este es el principal mensaje que ha trasladado Igeante el monolito en homenaje a los comuneros de Castilla levantado en Villalar de los Comuneros.

Igea se ha mostrado convencido de que este 23 de abril es un día «muy especial» ya que coincide con el último Día de la Comunidad bajo un gobierno del Partido Popular en Castilla y León donde ha vaticinado una victoria de Ciudadanos que, según ha explicado, cambiará la Comunidad y hará honor a Padilla, Bravo y Maldonado a través de la igualdad y la libertad. «Nosotros no venimos aquí a decir que somos diferentes, nosotros no somos superiores, no somos supremacistas», ha aclarado Igea en esa defensa de principios como la libertad y la igualdad.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta ha evocado la figura de los comuneros de Castilla y León a los que se ha referido como «héroes liberales» que inspiraron a los políticos del trienio liberal por defender, a modo de ejemplo que no hay impuestos sin representación.