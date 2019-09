Los partidos de Castilla y León respaldan la labor del Procurador del Común, salvo Vox, que pide su supresión

Mayor rigor con los gestores públicos que no colaboran

Tomás Quintana ha endurecido la posición del Procurador del Común ante las administraciones que no colaboran. O bien no envían información o no comunican si aceptan o no su resolución. Algo a lo que están obligados los gestores públicos por ley. Antes se les remitían hasta cinco recordatorios, que con él han bajado a tres. «Detrás de toda queja hay un ciudadano, un vecino, que pretende ejercer sus derechos», remarcó Quintana, que en sus avisos informa a los gestores públicos que esa falta de colaboración «puede determinar responsabilidades de índole penal».