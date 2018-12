Del Olmo y Carriedo garantizan a los sindicatos el cumplimiento del Diálogo Social tras la prórroga presupuestaria Carlos Fernández Carriedo, consejero de Empleo, y Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, en una imagen de archivo. / Marta Moras Los responsables de UGT y CC OO confían en cerrar en enero con la Junta los nuevos compromisos ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 27 diciembre 2018, 20:09

La prórroga presupuestaria no afectará a los acuerdos vigentes del Diálogo Social ni a los que está previsto cerrar en las próximas semanas. Así lo confirmaron este jueves la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo en una reunión de dos horas con los responsables de los sindicatos UGT y CC OO. La Junta garantizó que el dinero llegará por tres vías: transferencias de crédito, generación de créditos a través de remanentes no gastados del ejercicio anterior y mediante ingresos procedentes del Estado. Los sindicatos demandaban una «figura más potente» como un crédito extraordinario para lograr la financiación y aceptaron las alternativas, aunque demandaron más concreción.

«Nos damos por satisfechos en la medida en que se comprometen a cumplir los acuerdos vigentes y a tener presupuestos para los nuevos. Ahora debemos seguir trabajando con las diferentes consejerías para ver cómo se distribuye ese dinero», explicó Saturnino Fernández, secretario de Empleo y Diálogo Social de CC OO. «Valoramos positivamente la reunión. No hay nada cerrado, pero estamos en una buena línea para firmar el acuerdo antes de finalizar enero», corroboró Evelio Angulo, vicesecretario general regional de UGT.

Los sindicatos tienen abiertas cuatro mesas de negociación con la Junta dentro del Diálogo Social para aprobar el Plan Anual de Políticas de Empleo (Papecyl), Energía, el Plan Industrial y Juventud. «Estamos a un mes para firmarlos y veremos qué cantidad va para cada uno. Nos han dicho que no nos preocupemos, que se va a cumplir prácticamente todo y que habrá dinero para los nuevos acuerdos», apuntó Saturnino Fernández.

«El compromiso que tenemos por parte de la Junta es atender en primer lugar aquellos planteamientos plurianuales que suponen un incremento para el año 2019 y 2020. Me refiero a Forestales, Dependencia, Conciliación, tasas universitarias, Erasmus... Una serie de acuerdos que conllevan un incremento presupuestario, pero creo que a través de una generación de crédito se podrá dar cumplida respuesta», declaró Evelio Angulo

Los consejeros Carriedo y Del Olmo recordaron durante la reunión con los responsables sindicales que las Cortes de Castilla y León se disolverán en marzo e insistieron en que las tres vías de financiación previstas serán suficientes para mantener los compromisos firmados.

UGT, CC OO y la patronal Cecale, miembros del Diálogo Social, habían solicitado una reunión con el presidente Juan Vicente Herrera para abordar estos y otros asuntos paralelos, como la transición energética en las comarcas mineras. Herrera delegó en esta ocasión en los responsables de Empleo, y Economía y Hacienda. «Queremos hablar con el presidente antes de la posible firma a finales de enero para que también nos dé garantías de que no va a faltar el dinero. En todo caso, que la prórroga presupuestaria no impida sobre todo el cumplimiento de los acuerdos vigentes, ocho o diez, que suben sus partidas económicas en 2019. De entrada, no hay por qué dudar del compromiso político de la consejera de Economía y del consejero de Empleo», subrayó Saturnino Fernández.

«La reunión ha sido muy productiva y muy positiva», insistió Evelio Angulo. «El horizonte al que nos hemos comprometido es que antes del 31 de enero de 2019 haya un acuerdo y se produzca el acto de la firma».