Los neurólogos alertan de que «la atención del ictus es un grave problema, no resuelto en Castilla y León» Juan Francisco Arenillas, presidente de la SONCYL :: / Henar Sastre Un congreso autonómico analizará la carencia de especialistas y de la implantación del código de urgencia en la comunidad ANA SANTIAGO Valladolid Jueves, 26 septiembre 2019, 12:30

El mapa de recursos para dar respuesta al ictus se presenta claramente insuficiente en Castilla y León, desequilibrado entre provincias, con accesos al tratamiento muy desiguales y se producen derivaciones continuas de pacientes para recibir terapias de reperfusión. Ni el tratamiento directo ni el teleictus tienen una implantación total y la comunidad «tiene la mitad de los neurólogos que debería. Solo 3,2 por cien mil habitantes cuando el mínimo según las diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales es de 6 por dicha población en la Unión Europea. Estamos en mínimos, muy por debajo de los recursos que hacen falta y hay que decirlo: «El ictus es un problema de comunidad no resuelto, que requiere que la Junta trabaje ya en ello. Es una urgencia», asegura el doctor Juan Arenillas, presidente de la Sociedad de Neurología de Castilla y León (SONCYL). «Estamos muy, muy preocupados por la situación, realmente es grave, no hay recursos y es urgente atajarlo», destaca.

Este y otros problemas de la especialidad serán abordados los próximos días en un nuevo encuentro de neurólogos de la comunidad. Así, este viernes y sábado se celebrará en el Hotel Olid de Valladolid el congreso anual de la Sociedad de Neurología de Castilla y León (SONCYL) para actualizarse en los últimos avances de distintas áreas de la especialidad. En concreto, se hablará sobre los últimos avances terapéuticos en cefaleas, sobre la aplicación de la realidad virtual para rehabilitación en esclerosis múltiple y sobre los tratamientos de reperfusión cerebral en el ictus.

Además, en su intervención anual, el doctor Arenillas, expondrá un informe reciente sobre la situación de la Neurología en Castilla y León, elaborado por todos los jefes de servicio autonómicos. Este trabajo «deja constancia de los problemas graves que tiene planteada la Neurología regional y plantea una hoja de ruta para trabajar con la Consejería de Sanidad e intentar resolverlos».

La comunidad tiene la mitad de neurólogos de la que recomiendan las sociedades centíficas

«Castilla y León tiene una de las ratios más bajas de neurólogo por habitante de España y la cobertura para la atención urgente es muy desigual y persisten amplias zonas en las que los pacientes no tienen acceso urgente a un neurólogo para sus problemas agudos. Esto sucede, sin ir más lejos, en Valladolid, donde la población del área Oeste, la que tiene como centro de referencia el Hospital Río Hortega, sigue sin tener acceso a neurólogo de guardia, con excepción de los pacientes de ese área que son atendidos en el Clínico de Valladolid a través del sistema unificado de código ictus». La atención de este grave accidente cerebrovascular «es un problema de toda la comunidad, que sigue sin estar resuelto», insiste y destaca que «ha habido avances recientes en el código ictus regional, pero siguen existiendo carencias importantes«.

La oferta asistencial es muy desigual según la provincia en la que viva el paciente

«Existe una desigualdad importante en el acceso a la valoración neurológica urgente y a los distintos tratamientos de reperfusión cerebral, lo que repercute en que el pronóstico del ictus sea variable en función de la zona de Castilla y León en la que el paciente sufre el ictus. Sigue habiendo cuatro provincias sin unidad de ictus y hay que recordar la Propuesta No de Ley de las Cortes Regionales a raíz del día del ictus de 2018, de abrir unidades en esas provincias, no cumplida hasta ahora. No se ha revisado la dotación en neurólogos de los centros regionales de ictus (Clínico de Valladolid, León, Burgos y Salamanca), cuya demanda de atención está creciendo exponencialmente desde la emergencia de los últimos tratamientos de reperfusión cerebral, y existe riesgo de que su capacidad se vea desbordada».

Los neurólogos también solicitan un mejor desarrollo profesional y unidades de referencia para las de especial complejidad.