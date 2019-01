Los médicos de familia rechazan la contratación de profesionales sin el MIR ya que va contra la ley Aseguran que genera un perjuicio a los pacientes en función de su lugar de residencia ICAL Martes, 22 enero 2019, 12:50

La Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Socalemfyc) exigió este martes a la Junta que cese la contratación de facultativos sin la especialidad MIR y advirtió de lo peligroso del retroceso al poner en riesgo la confianza de la población. Además, aseguró que genera un perjuicio a los pacientes en función de su lugar de residencia.

Con respecto a dicha contratación recordó que es ilegal contratar médicos en el sistema público de salud sin la especialidad MIR. «Hay suficientes evidencias de la mejora de la salud de la población en los países que tienen una Atención Primaria fuerte y esto pasa por una formación adecuada de los médicos de Familia. La contratación de profesionales sin el reconocimiento de esa capacitación pone en riesgo la atención«, añadió.

Asimismo, señaló que trasmite una idea «peligrosa y falsa», y es que no es necesaria la formación para ejercer como médico de familia, al menos según en qué sitios. «La contratación de personas que no cuentan con un título homologado genera un perjuicio para la atención que reciben los pacientes y un deterioro de la confianza en el sistema«, explicaron.

En ese sentido, recordó que el sistema garantista que suponen el sistema MIR es un compromiso hacia la calidad asistencial, y prescindir de él pondría en riesgo al individuo. «No podemos consentir que esto suceda», señaló la presidenta de la Socalemfyc, Elvira Callejo. «Con otras especialidades nunca se plantearía esta posibilidad», agregó.

«No podemos contar las numerosas ocasiones en las que hemos trasmitido a la Consejería en reuniones y escritos, que los médicos que formamos en esta Comunidad se han ido a otras comunidades, otros países y otras especialidades», recordó y añadió que la idea de que «no hay médicos» que se repite «como un mantra» para justificar estos contratos, es «falsa».

«No es que no haya médicos, es que no hay contratos dignos y falta una adecuada organización del sistema», dijo y explicó que la situación actual no se soluciona con «parches» como alargar la edad de jubilación o contratar médicos sin la titulación necesaria. En su opinión, se necesita una política de recursos humanos «coherente, eficaz y comprometida» con una Atención Primaria «fuerte», lo que supone apostar por el modelo y dotarla de recursos adecuados para el desarrollo de su función, equilibrando el peso económico de la atención en el medio hospitalario.