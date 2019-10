«Cada vez hay más casos de riñas entre hermanos por el cuidado de los padres» Gloria Calderón y Nuria Calvo, en Procumedia. / Henar Sastre El Museo de la Ciencia de Valladolid acoge un seminario sobre mediación en conflictos familiares para evitar llegar a los tibunales ANA SANTIAGO Valladolid Viernes, 4 octubre 2019, 09:14

Confidencialidad, voluntariedad, comunicación verbal entre las partes e imparcialidad del mediador interviniente. Son las bases de la mediación, un sistema alternativo para resolver conflictos entre dos o más personas que evita llegar a instancias judiciales. O un método que facilita recuperar el contacto y la comunicación entre familiares que no se hablan, en un campo deportivo, en un ambiente laboral, en la comunidad de vecinos o en una perdida convivencia escolar. Cualquier entorno en el que hay seres humanos, hay emociones y hay conflicto de intereses y de emociones.

La Ley de Mediación llegó a España, muy ajustada de tiempo desde la obligatoriedad marcada por Europa, en el año 2012 y, desde entonces, su recorrido ha ido ganando terreno y no solo logrado resolver conflictos y recuperar equilibrios emocionales entre allegados, compañeros de trabajo, del cole o del deporte, sino que ha logrado aflorar situaciones que habitualmente se quedaban encerradas bajo el techo del hogar o del centro escolar o laboral. Ni se hablaban ni se resolvían y mucho menos se buscaba ayuda en busca de abrir puertas de salida a los sentimientos de rabia, tristeza, desamparo o agresividad.

Procumedia, especializada en la gestión de conflictos, trabaja hace casi siete años en mediación y si algo han detectado las procuradoras Nuria Calvo y Gloria Calderón «no es tanto que haya más conflictividad familiar y social, aunque hay un aumento de la violencia filioparental, como que estos desencuentros y falta de entendimiento y comunicación antes no salían de casa, o el entorno donde se producen, se enquistaban, y ahora las personas son más dadas a buscar ayuda. Nos llaman y exponen la situación y se llama a las partes y si, eso sí es importante, todos los implicados aceptan se pueden comenzar con las sesiones. Nosotras somos neutrales, no podemos inclinarnos hacia ninguna de las partes, independientemente de loq ue podamos pensar». Y «lo fundamental –añade Nuria Calvo– es lograr que las personas que tienen un conflicto sean capaces de escucharse y de mirarlo desde todos los puntos de vista, desde el lugar en el que el otro analiza la situación y, de esta forma, se logra acercar posturas, que salgan emociones y se logren acuerdos. El que un asunto termine en los juzgados no logra siempre la mejor solución para las partes, aunque obviamente se acate, sino que quedan resquicios sin resolver, situaciones enquistadas. La mediación persigue reconstruir relaciones rotas desde la comunicación». En los últimos años, «cada vez hay también más casos de riñas entre hermanos por el cuidado de los padres enfermos o con dependencia».

La mediación, además, llegado el caso cuenta con asesores económicos o en Derecho que puedan aportan orientación en estos sentidos cando fuera necesario.

Jornadas de mediación Tema: V Jornadas de Mediación Ciudad de Valladolid. Precongreso Derechos de Infancia y Adolescencia. Lugar y Fechas: Museo de la Ciencia. Días 4,5 y 6 de octubre. El horario de comienzo será a las 9:30 horas (el primer día media hora antes por la documentación). Organizadores: Procumedia, con la colaboración del ayuntamiento de Valladolid, Museo de la Ciencia,MediaciónIntegral de Castilla y León (Micyl), Asociaicón para la Defensa de lso derechos de la Infanciay Adolescencia yValladolid Ciudad amiga del turismo.

Confianza, comunicación y Conexión. Son las tres 'ces' que definen a Procumedia, destacan ambas responsables, que explican que «tenemos métodos propios de intervención, muchos basados en el juego y en el apoyo de nuestro pollo (un muñeco) que mantiene en sus manos al que le toca hablar y parece mentira cómo sirve para arrancar y expresarse». La original tarjeta de visita de esta empresa tiene forma de huevo con un pollito con el lema de 'Para que de un pollo salga un buen rollo, elige' y se presentan como mediadoras en familias, mundo deportivo, empresarial, laboral, en comunidades y en centros de trabajo además de contar con una escuela de formación.

