Luis Fuentes: «Yo no tengo por qué dudar cuando Mañueco dice que es la renovación del PP de Castilla y León» Luis Fuentes, en el despacho en el que trabaja como nuevo presidente de las Cortes. / G. Villamil El nuevo presidente de las Cortes asegura, pese a que las primarias autonómica de su partido acabaron en la Fiscalía, que la operación de Silvia Clemente (a la que apoyó) «no fue un error» y que a Herrera «le han sobrado los últimos años» SUSANA ESCRIBANO Miércoles, 26 junio 2019, 15:56

Luis Fuentes afirma que no es quién para dudar de Alfonso Fernández Mañueco cuando el expresidente de la Diputación de Salamanca, exconsejero de la Junta, exalcalde de la ciudad de Salamanca y procurador autonómico desde 2003 dice que él encarna «la renovación del PP de Castilla y León«. El dirigente de Cs mantiene que el desembarco de Silvia Clemente (rebate que fuera un fichaje) para intentar ser cabeza del cartel autonómico naranja no fue un error y apunta a que a Juan Vicente Herrera »probablemente le han sobrado los últimos años de su mandato«.

Cuando Mañueco dice «la renovación en el Partido Popular de Castilla y León soy yo», ¿usted se lo cree?

–Yo no tengo por qué dudar de lo que dice una persona.

–Es una persona que llegó a la Junta en 2001 siendo presidente de la Diputación de Salamanca, que fue consejero varias legislaturas y luego alcalde de Salamanca y procurador desde 2o03. Lleva toda la vida en política, ¿considera que encarna la idea de renovación?

–Vamos a ver, la renovación, el cambio, lo va a propiciar Ciudadanos. Seremos nosotros los que hagamos que esta comunidad cambie de una forma radical. Nuestro programa será lo que haga que cambie esta comunidad.

–¿En su trato con el PP echará de menos a Juan Vicente Herrera?

–En el trato con el PP, no lo sé. En el personal, probablemente sí. Yo tenía y sigo teniendo una muy buena relación con Juan Vicente Herrera.

–¿Qué valoración hace del periodo (18 años) en el que ha sido presidente de Castilla y León?

–Para mí, Juan Vicente Herrera es una persona que llevaba dentro lo que es la comunidad. Había interiorizado muchísimo todos los problemas de Castilla y León. Probablemente le han sobrado los últimos años de su mandato

–Esa opción fue la de Silvia Clemente. Usted la acompañó decididamente en las primarias por considerar que era el aire nuevo que necesitaba Cs después de que ella saliera de estas Cortes y del PP diciendo que Fernández Mañueco carecía de capacidad de gestión y de liderazgo. ¿Qué ha cambiado desde esa definición que hizo Clemente al momento actual?

–Silvia Clemente no ganó en las primarias, ganó Francisco Igea y es él quien lleva las conversaciones con Alfonso Fernández Mañueco.

–¿Fue un error ese fichaje?

–Yo creo que no. No es que fuera un fichaje... Se planteó, se habló y se aprobó, por lo tanto no es un error.

–Esas primarias están bajo investigación de la Fiscalía y está usted al frente de una institución que abrió una investigación interna par saber si se habían utilizado ordenadores de las Cortes en ese proceso. ¿Cómo le gustaría que concluyera este asunto?

–Me imagino que cuando acabe la investigación de la Fiscalía, lo que queremos todos es que se esclarezca qué es lo que ocurrió y de dónde provinieron esos votos.