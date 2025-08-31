León registra la creación de 326 nuevas empresas entre enero y julio La comunidad alcanzó los 77 millones de euros en capital invertido durante los primeros siete meses de 2025

Castilla y León registró la creación de un total de 1.947 nuevas empresas entre enero y julio de 2025, lo que supone un aumento del 5,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, una cifra superior a la de la media nacional, que se localiza en el 3,9 por ciento (76.795), según los datos contabilizados en el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) y recogidos por la Agencia Ical.

En el mes de julio, el avance sube hasta el 20,1 por ciento en comparación con el mismo mes de 2024, con un total de 256 nuevas empresas creadas en Castilla y León, un dato que sigue la senda nacional, la cual se posiciona con 10.913 creaciones, es decir, un 10,4 por ciento más.

A nivel nacional, Madrid concentra el 22,5 por ciento de las constituciones en lo que va de año, con 17.280; seguida por Cataluña, con 14.966, y Andalucía, con 12.856. Son también las que más incrementan las cifras en valor absoluto, suman 663, 385 y 371, respectivamente. Extremadura es la única comunidad donde se reducen los datos desde enero, pero muy ligeramente, un 0,12 por ciento.

En julio son las mismas autonomías las que más constituciones contabilizan, con 2.473 en Madrid, 2.395 en Cataluña, y 1.839 en Andalucía. Los recortes este mes se dan en Valencia, que resta 29, Cantabria, 25 menos, y Navarra, 10 por debajo.

En relación al capital invertido en nuevas constituciones en los primeros siete meses del año, la Comunidad alcanzó los 77 millones de euros, un siete por ciento más que en el mismo periodo del 2024, lo que choca con la bajada del nueve por ciento nacional hasta los 3.521 millones. Además, en julio, la inversión en Castilla y León se disparó hasta los 13,8 millones de euros, un 498 por ciento más, en línea con la subida del conjunto del país del 33,3 por ciento, con 527 millones.

Por sectores, Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias son aquellos donde más empresas se han iniciado durante estos siete meses en Castilla y León, con 340 y 435 respectivamente. Por provincias, Valladolid, con 505, León, con 326, y Salamanca, con 304, concentran la mayor parte.