La Junta pide 48 horas para responder a la propuesta sindical de prorrogar las 35 horas estivales Representantes de los sindicatos (a la izquierda)y de la Junta de Castilla y León, este martes en la mesa de negociación / Alberto Mingueza UGT, CC OO y CSIF se movilizarán si el gobierno regional vuelve a las 37,5 horas el 1 de octubre ARTURO POSADA Valladolid Martes, 24 septiembre 2019, 21:49

Junta y sindicatos comenzaron este martes con mal pie la negociación para aplicar las 35 horas semanales a los funcionarios públicos, pero las dos partes avanzaron durante la reunión y apuraron plazos: el gobierno regional pidió un margen de dos días (expira este jueves) para responder a la contraoferta que plantearon las centrales sindicales con el fin de prorrogar la jornada estival de 35 horas a partir del 1 de octubre mientras se negocia el cambio de normativa que debe aplicarse en enero de 2020. En la práctica, esto supondría la aplicación del acuerdo firmado por el anterior ejecutivo autonómico del PP y que ahora se ha puesto en cuestión por el nuevo gobierno conjunto PP-Ciudadanos.

«En 48 horas ellos tienen que decir si pueden asumir que a partir del 1 de octubre podamos continuar con el acuerdo estival y darnos todo este tiempo para negociar calendarios y adaptaciones de normas, con el fin de que el 1 de enero empecemos con las 35 horas, según dice el acuerdo. Nos contestarán si es posible o no», señaló Ana Rosa Arribas, coordinadora del área pública de Comisiones Obreras, al término de la reunión. La cita se celebró en las dependencias de la Junta con la presencia de cuatro consejeros: Ángel Ibáñez (Presidencia), Carlos Fernández Carriedo, Economía y Hacienda), Verónica Casado (Sanidad) y Rocío Lucas (Educación), así como representantes de UGT, Comisiones Obreras y CSIF.

Los sindicatos anunciarán hoy qué tipo de medidas pondrán en marcha si la Junta incumple el acuerdo firmado el pasado mes de mayo y vuelve a las 37,5 horas semanales. «Si nos quitan la jornada de 35 horas el 1 de octubre en contra de lo firmado la respuesta de los tres sindicatos va a ser contundente», zanjó Tomás Pérez, secretario autonómico de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) UGT de Castilla y León.

La Junta anunció mediante un comunicado que mantiene un «compromiso inequívoco» de alcanzar la aplicación de la medida «en esta legislatura», un plazo demasiado etéreo a ojos de las centrales sindicales que demandan la puesta en marcha inmediata. Para el gobierno regional, la jornada ordinaria de 35 horas «debe sustentarse en una serie de pilares que garanticen su correcta puesta en marcha» para «garantizar la correcta prestación de los servicios públicos a los castellanos y leoneses».

«Lo tienen muy fácil», apuntó Raquel Fernández, secretaria de acción sindical de CSIF Castilla y León. «Que cumplan el acuerdo firmado en mayo y que se prorrogue el horario de verano hasta que llegue el momento de negociar el cambio de normativa». Fernández explicó que el mayor problema durante la reunión de ayer se produjo con la consejería de Sanidad. «Nos dicen que hay problemas de falta de presupuesto y nos hablan de un agujero de 800 millones, además de la falta de profesionales. Nosotros les hemos argumentado que si tenemos unas buenas condiciones laborales en la Junta de Castilla y León, los profesionales no se irán a otras comunidades».

Raquel Fernández subrayó que «de momento el inicio de la negociación no ha sido bueno» y así quiso trasladárselo a «todos los empleados públicos» de la comunidad. «La situación inicial era la de no cumplir el acuerdo. Nos presentaban un punto económico y un punto nacional, al señalar que les habían dado un toque desde Madrid porque no van a cumplir el objetivo de déficit para 2019. Les hemos dicho que en 2018 sí se hizo y que no recuperaron entonces las 35 horas. Los empleados públicos no podemos ser una moneda de cambio de sus cuentas».

Ana Rosa Arribas, de Comisiones Obreras, apuntó que los sindicatos no entienden que la Junta incumpla un compromiso firmado por el propio ejecutivo regional. «Viene del mismo gobierno y vincula. Habríamos entendido que era válido para cualquier gobierno y les hemos dicho que no entendíamos un incumplimiento de este tamaño. Hemos ido reconduciendo la reunión, porque al principio era un no rotundo y no han hecho más que ponernos problemas y contarnos la situación económica. Después de nuestra contraoferta nos piden 48 horas para ver si es posible. La postura más alejada ha sido con la consejería de Sanidad, en particular con la directora general de Profesionales. Viene de una dirección de gestión, pero parece desconocer totalmente lo que son los turnos anuales del personal sanitario», criticó Arribas.

Disculpas de la Junta

En la reunión también hubo reproches por la postura pública de la Junta en este asunto. «Nos han pedido disculpas por las declaraciones del portavoz [Francisco Igea]. Se las hemos exigido», remarcó Tomás Pérez (UGT). «Nos han pedido disculpas por mediatizar la respuesta y no hacerlo de inicio en la mesa que correspondía», abundó Ana Rosa Arribas (CC OO).

Los representantes sindicales pidieron también a los cuatro consejeros presentes que detallasen las cifras que ha esgrimido la Junta para tratar de dilatar la aplicación de las 35 horas a los empleados públicos de Castilla y León. «Cuando cogen el gobierno de la comunidad empiezan a valorar que no está en condiciones para cumplir el acuerdo y dan un coste que no compartimos. Hemos pedido que nos concreten esa cifra, de dónde sale y a qué se refiere», indicó Arribas.