La Junta afirma que solo Andalucía y La Rioja tienen más ayudas para libros de texto que Castilla y León Varias profesoras ordenan los libros entregados al banco de intercambio de un colegio. / RAMÓN GÓMEZ El número de beneficiados supera los 80.000, con una inversión de 76 euros por alumno, según la estimación ofrecida por el vicepresidente Igea ÁNGEL BLANCO ESCALONA Jueves, 12 septiembre 2019, 18:14

Hay en la comunidad 66.728 beneficiarios de libros de texto gratuitos, el 60% de quienes solicitan la ayuda, a los que se suman las familias que reciben algún manual procedente del antiguo programa Releo, lo que elevaría la cifra de receptores hasta los 80.000. La Junta estima que gracias a los bancos de libros de texto y al citado programa, el presupuesto de Educación a tal efecto asciende a 15,94 millones, lo que arroja una ratio de ayuda de 76 euros por alumno (de un total de 209.508), con lo que Castilla y León se situaría solo por detrás de Andalucía (109 euros) y La Rioja (102).

Estos datos han sido ofrecidos por el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio, Francisco Igea, tras la reunión del Consejo de Gobierno y le han servido para afirmar que el PSOE regional actúa con «desconocimiento o mala fe». Los socialistas presentaron una proposición no de ley para extender la gratuidad de los libros de texto y aseguraron que Castilla y León se encuentra a la cola de España en esta cuestión.

La Junta cuantifica en diez millones el valor acumulado del banco de libros de texto de la comunidad y en 5,94 millones las ayudas dinerarias del programa Releo plus. Además puntualiza que los fondos presupuestados son ampliables si fuera necesario para las familias con rentas inferiores a 2,5 veces el Iprem de 2018 (18.798 euros). Además, detalla que, como novedad este año, se cubren no solo los libros sino los cuadernillos asociados a éstos y otros manuales no reutilizables. Según la documentación aportada por Igea, se han elevado los topes económicos a recibir por alumno hasta 28 euros en Primaria y 350 en Secundaria.