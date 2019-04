La Junta ve «adecuado» paralizar la cesión de competencias a las comunidades, como propone el PP El vicepresidente y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez / A.P. De Santiago-Juárez dice que «con las tensiones que hay en España» lo lógico es establecer una moratoria ARTURO POSADA Valladoild Jueves, 11 abril 2019, 14:14

La Junta de Castilla y León se muestra favorable a las medidas que figuran en el programa electoral del PP y que abogan por paralizar la cesión de las competencias a las comunidades, aumentar la presencia del Estado en las regiones y establecer los cauces necesarios para que la Administración central pueda encargarse de competencias que no deseen gestionar las comunidades autónomas. A juicio del gobierno regional, estos puntos no encierran un ánimo recentralizador. «Con las tensiones que existen en España lo adecuado es una moratoria. Además, todas las transferencias importantes, el núcleo fundamental, ya han sido transferidas», ha señalado este jueves el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

«El Estado de las autonomías es la historia de un éxito que ha modernizado España y ha creado las grandes redes de servicios públicos esenciales. El Estado de las autonomías es uno de los mayores éxitos del marco constitucional. La Constitución no es un programa, sino que delimita un terreno de juego. Algunos no lo han sabido manejar bien. Que respondan ese territorio que lo ha manejado francamente mal. Para atrás, ni para coger impulso. Un partido como Vox ha llegado a decir que es el cáncer para España, pero si hablamos del Partido Popular, hay que leerse el programa», ha apuntado De Santiago-Juárez.

El portavoz de la Junta ha defendido las medidas electorales del PP de Pablo Casado, niega que encierre una recentralización y ve adecuado que el planteamiento del gobierno central pase por «mejorar la presencia para cumplir las competencias que el Estado sigue teniendo». «Me parece bien. Los delegados del Gobierno tienen competencias en instrucción sanitaria y docente. En el programa del Partido Popular se habla de ampliar y mejorar, no dice nada de recentralizar. Además, se plantea una moratoria para no realizar nuevas transferencias y se permite que, si alguna comunidad no está satisfecha con alguna competencia, puede solicitar su devolución. Un ejemplo es la Justicia: en las reuniones con otros consejeros de Presidencia, todos me dicen que fui muy listo por no querer las competencias de Justicia. Aquello no era una transferencia. Nos pasaban déficit y no quisimos. Ahora, casi ninguna comunidad la quiere».

De Santiago-Juárez ha insistido en que la moratoria para paralizar nuevas competencias a las comunidades sería una buena medida y ha criticado las últimas negociaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno vasco. «Lo que no me parece normal es que a tres días de unas elecciones generales, se negocie vía videoconferencia nuevas competencias para el País Vasco. No me parece lógico ni normal. No me parece mal que transfieran al País Vasco, pero ¿qué prisas hay? No creo que tenga que ver con el apoyo a los decretos-leyes aprobados el pasado viernes. Será una casualidad...».