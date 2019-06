Igea defiende que Cs es un «partido unido» y que Luis Fuentes «es el candidato de todos» a la Presidencia de las Cortes Francisco Igea. / M. Ch.-ICAL El líder regional naranja dice que su formación «decidirá si finalmente se firma un pacto de investidura o no» ARTURO POSADA Miércoles, 19 junio 2019, 18:42

Francisco Igea y Alfonso Fernández Mañueco mantienen este miércoles una reunión en las Cortes de Castilla y León junto a los equipos negociadores de Ciudadanos y Partido Popular. El líder de la formación naranja ha señalado que las dos formaciones avanzan en la confección del programa «a buen ritmo», aunque «aún quedan cosas por precisar y definir». «Vamos a ver si hoy conseguimos dar un paso más y acordar definitivamente la Mesa, que es lo que más nos urge. Creo que no tendremos problemas en eso. La idea es avanzar en el programa y acabar por finalizar el acuerdo de la Mesa», ha subrayado Igea antes de entrar en la reunión.

El líder naranja en Castilla y León ha insistido en que «Luis Fuentes es el candidato de Ciudadanos [para presidir las Cortes] y, por lo tanto, de Francisco Igea y de todos los procuradores de Ciudadanos». «Nosotros somos un partido unido. Hay gente que entiende que en los partidos no puede haber discrepancias y unidad a la vez. Hay gente que habla de sumisión cuando hay unidad y de disensiones cuando hay discrepancias. Ninguna de las dos cosas. Este es un partido unido y se va a comportar un partido unido», ha recalcado Igea, que ha achacado a la «aceleración» las palabras de Fuentes esta mañana, luego matizadas por él mismo, en las que parecía dudar sobre si contaría con el apoyo de los 12 procuradores de su partido para presidir la Mesa de las Cortes.

Igea no ha querido aventurar si esa unidad se mantendrá hasta la sesión de investidura para hacer presidente a Mañueco. «Esa unidad llega hasta donde llegue el partido. El partido decidirá si, finalmente, se firma un acuerdo de investidura o no. El partido decidirá si, finalmente, los acuerdos son válidos para nosotros o no. Y, naturalmente, nosotros siempre vamos a mantenernos dentro del partido, diciendo, dentro del partido, lo que cada uno de nosotros opinamos sobre cada cosa».

En este sentido, Igea ha recordado que él es miembro de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, donde cada uno da su opinión. «Peleamos todos, cada uno con su mejor leal saber y entender, para alcanzar los objetivos de un partido que defiende la libertad, la reforma, la regeneración... todo lo que simboliza Ciudadanos».

Francisco Igea ha manifestado que se verá «a qué ritmo avanza la negociación» para saber si se puede alcanzar un acuerdo más allá de la composición de la Mesa este viernes, que quedaría conformada con dos puestos para Ciudadanos (incluida la presidencia de Luis Fuentes), dos para el PSOE y dos para el PP. «Hoy es miércoles nos quedan dos días. Veremos a qué ritmos avanza».

Preguntado por la presencia de Alfonso Fernández Mañueco en la reunión (ausente en otros de los encuentros de los equipos negociadores), Igea ha manifestado: «Eso es una buena cosa».