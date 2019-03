Igea acude este jueves a la Fiscalía:«La Justicia es una garantía, nunca una amenaza» Igea (centro), con los candidatos al Congreso y Senado de Ciudadanos por Valladolid / Gabriel Villamil El candidato de Ciudadanos a la Junta recuerda que es la «víctima» del pucherazo de las primarias y niega estar detrás de la denuncia anónima ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 27 marzo 2019, 21:09

Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León, valoró este miércoles muy positivamente la investigación abierta por la Fiscalía de Valladolid sobre el pucherazo en las primarias del partido naranja en la comunidad y enfatizó que él no se encuentra detrás de la denuncia anónima que ha iniciado el proceso. «Todos los que me conocen saben que nunca me escondería. No lo he hecho en mi vida. No tengo perfiles anónimos, no escribo con pseudónimo. No es mi manera de entender la política», declaró Igea durante la presentación de los candidatos de Ciudadanos por Valladolid al Congreso y al Senado.

Igea comparecerá este jueves a voluntad propia ante la Fiscalía de Valladolid para atender un requerimiento escrito en el que se solicita al partido información sobre el sistema de voto telemático que registró 82 votos fraudulentos que dieron la victoria a Silvia Clemente en primera instancia, antes de quedar anulados tras detectarse el fraude. De momento, solo se trata de las diligencias previas a la posible apertura de un procedimiento judicial. Igea explicará los detalles que permitieron frustrar el pucherazo.

«La Justicia nunca es una amenaza, es una garantía. Y mucho más para nosotros, que somos las víctimas. Esto tiene que quedar muy claro. Nuestra intención es colaborar con la Justicia hasta que se aclaren todos los extremos que deban ser aclarados», insistió Igea, quien recordó que el asunto también es objeto de una investigación interna: «Hemos dicho desde el inicio que es tarea del Comité Garantías de este partido esclarecer lo sucedido porque el régimen disciplinario y los estatutos así lo indican».

Igea recordó que Ciudadanos no miró hacia otro lado cuando se detectaron los votos falsos en Castilla yLeón. «Este partido no tolera irregularidades. Los militantes tienen motivos para sentirse orgullosos. Puede que haya personas que no han hecho lo que deben, como sucede en todas las organizaciones, porque no somos un partido con 30.000 querubines. Pero el resto de formaciones tampoco. Lo que nos diferencia de otros partidos es el acatamiento de las normas. En eso, no hay nadie que nos gane».

Francisco Igea recordó que los procesos de investigación necesitan tiempo para depurar responsabilidades. «Somos un partido responsable. No podemos acusar a nadie de delitos que pueden ser graves sin conocer cómo se ha producido, desde dónde, ni quién lo ha hecho y con qué mecanismo. Somos cuidadosos con las acusaciones. No frivolizaremos con el honor de las personas».

Dentro del partido, existe alivio ante la intervención de la Fiscalía, ya que la vía judicial ofrece más medios para aclarar lo sucedido. «Ha entrado el hermano mayor. No es lo mismo que entre la Fiscalía a que investigue únicamente la Comisión de Garantías», explica un cargo de la formación naranja. El convencimiento interno es que el responsable de la «chapuza» acabará siendo identificado.